Dmitrij Peskov naglasio da Vladimir Putin nema dvojnika i da se ne krije po bunkerima.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Nakon što su ukrajinski zvaničnici ponovili tvrdnje da ruski predsjednik Vladimir Putin ima nekoliko dvojnika, oglasio se Putinov portparol Dmitrij Peskov i rekao da takve priče nisu tačne. Peskov je, između ostalog, rekao da ljudi sada žive u svijetu gdje se informacije veoma brzo šire i da svako može da komentariše šta želi.

Međutim, kada je riječ o Putinovim dvojnicima, portparol Kremlja je naglasio da su takve informacije lažne. "Vidite kakvog predsjednika imamo. On je zapravo megaaktivan. Oni koji rade pored njega teško prate njegov tempo. Čovjek može samo da zavidi na njegovoj energiji. Možemo samo da poželimo od Boga da imamo zdravlje kao on. Vjerovatno ste čuli da Putin ima mnogo dvojnika koji se pojavljuju u javnosti umjesto njega, dok se on krije u bunkeru. To je još jedna laž", rekao je Peskov.

Obraćajući se ruskim medijima, Peskov je nastavio da hvali Putina. "On ima fantastičan radni kapacitet. Prema tome, ako ne možete da idete u korak sa njim, onda ne možete ni raditi sa njim. Šef države ima fenomenalnu sposobnost da dođe do novih informacija, čak i u oblastima u kojima nema stručno znanje. Predsjednik to vrlo brzo nadoknađuje", rekao je Peskov.