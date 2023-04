Đorđe J. (23) uhapšen je zbog sumnje da silovao partnerku svog oca.

Đorđe J. (23) iz sela Tovariševo kod Bačke Palanke, uhapšen je zbog sumnje da je napao i silovao Maru K. (69), inače vanbračnu partnerku njegovog oca. Sve se dogodilo u subotu ujutru, oko 7 časova, kada je ispred kuće ugledala osumnjičenog Đorđa koji ju je zamolio da mu pozajmi upaljač.

Na stotinak metara od seoskog puta nalazi se plac na kome ima nekoliko starih trošnih kuća, a u jednoj od tih živi napastvovana Mara K., dok u drugoj otac uhapšenog mladića.

"Tog jutra sam ustala i krenula do poljskog toaleta jer nemam u kući. Kada sam izašla, vidjela sam Đorđa kako ide ka mojoj kući i pita me da li mogu da mu pozajmim upaljač. Ništa tu nije bilo čudno jer sam mu i ranije davala i cigarete i upaljač“, prisjeća se zlostavljana žena.

Kako dodaje, vratila se u kuću, a za njom je ušao i sin njenog nekadašnjeg partnera.

"Skočio je na mene i onda me je zlostavljao. Vikala sam kako bih dozvala njegovog oca, ali ništa ga nije zaustavilo. Udario me je nekoliko puta. Kada je završio šta je naumio, izletjela sam iz kuće i otrčala kod njegovog oca i počela da ga dozivam, on je izašao i ja sam mu rekla šta se dogodilo, ali nije mi povjerovao. Đorđe je negirao i pričao da sam pijana i da lažem“, prepričava nemile scene naša sagovornica sa podlivima ispod očiju.

Mara K. kaže da nije istina da je ćutala o činu koji se dogodio i da je svima pričala šta se dogodilo, ali da ne zna ko je pozvao policiju.

"Nisam se ja nikome konkretno povjerila, ja sam svima pričala šta mi je uradio. Njegov otac i ja smo ranije bili u braku, ali sada smo u korektnim odnosima. Tek kada je Đorđe priznao izvršenje djela u sudu, njegov otac mi je povjerovao, iako sam išla i kod ljekara i potvrđeno je ljekarski da je došlo do silovanja“, zaključuje naša sagovornica.

Otac uhapšenog mladića ne krije da je u šoku zbog svega što se dogodilo.

"On ne živi ovdje, dođe ponekad, ali meni je ovo nevjerovatno. Ima ženu, djecu, ne znam zašto je to uradio. Ja sam tog jutra u njegovim očima vidio da sa njim nije sve kako treba, on je ili bio pijan ili koristio narkotike, a možda i oba. Ne znam šta ću sada“, kaže šokirani čovek.