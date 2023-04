Srbin iz Švajcarske osuđen je na 10 godina zatvora zbog optužbi da je 140 puta zlostavaljao svoju ćerku.

Izvor: Kurir

Taksista i slikar koji živi u Švajcarskoj osuđen je na 10 godina zatvora zbog optužbi da je u martu 2018. više puta silovao svoju tada 16-godišnju ćerku u vikendici u Srbiji. I nakon povratka u Vintertur, nastavio je da je seksualno zlostavlja, prema optužnici on je to učinio oko 140 puta.

Okružni sud u Vinterturu osudio je čovjeka na deset godina zatvora i 15 godina izgnanstva u novembru 2021. Time je sud prevazišao zahtjev tužioca, koji je zatražio kaznu od osam godina za incest, silovanje, seksualni napad i druga krivična djela. Osumnjičeni se žalio na presudu i predmet je u srijedu održan u Vrhovnom sudu.

"Nevin sam, sve je izmišljeno. Bio sam strog u vaspitanju i nisam dovoljno vodio računa o njima. Imao sam aferu i sa svojom snajom.To je zatrovalo atmosferu u porodici. Protiv mene je bila skovana zavjera. Tvoj dečko i moja sada razvedena žena su izmanipulisali tobom da bi me se otarasili", rekao je on na pitanje sudije. On je istakao kako želi da zna zašto je ćerka željela da izmisli ove optužbe.

Optuženi muškarac je i prije ovog gnusnog zločina imao dosije, on je bio u zatvoru 3,5 godine u Njemačkoj zbog umiješanosti u pljačku banke. Njegov advokat je tražio oslobađajuću presudu, kao i odštetu i satisfakciju od oko 630.000 franaka za trogodišnji istražni i preventivni pritvor.

Žrtva na psihijatrijskom liječenju

Nasuprot tome, javni tužilac i advokat žrtve su tražili potvrdu presude.

"Mlada žena i dalje pati od posttraumatskog stresnog poremećaja zbog seksualnog napada i ima napade panike. Prošle godine je provela šest mjeseci na dnevnoj psihijatrijskoj klinici. Krivičnu prijavu je povukla 2016. godine pod ogromnim pritiskom porodice – čak joj ni rođena majka tada nije verovala", rekao je advokat žrtve.

"Izjave žrtve su verodostojne i detaljne. Uzdržaću se od ponavljanja opisa krivičnih dela, ali samo neko ko je te strahote preživeo, može tako detaljno i da ih prepriča. Pored toga, njene izjave potvrdilo je i nekoliko svjedoka. Sud nema sumnje da je žrtva govorila istinu. Otac je vršio fizičku prinudu i psihički pritisak. Ne znamo tačan broj napada, ali pretpostavljamo da je u pitanju veliki broj", rekao je na kraju sudija.

Ročište na kom je Srbinu izrečena zatvorska kazna proteklo je burno, a okrivljeni otac je sa optuženičke klupe poručio "da su mu supruga i ćerka sve ovo smjestile".

"Ove optužbe protiv mene su strašne i nehumane. Žena i ćerka su me lažno optužile da bi mi se osvetile, jer sam u prošlosti imao ljubavnu aferu sa ženinom sestrom i ona me od tada mrzi. Tragično je to što je moja ćerka ove optužbe iznijela pod pritiskom svoje majke", navodno je rekao okrivljeni u sudnici i u suzama upitao ćerku: "Zašto ovo radiš?".