Klasa ruskih brodova Kiril su i dalje najbolji borbeni brodovi na svijetu.

Izvor: YouTube/screenshot/Matsimus

Najsnažniji borbeni brodovi na svijetu pripadaju ruskoj klasi "Kirov". Američki nosači aviona su veći po dimenzijama i tonaži, ali krstarice klase "Kirov" imaju najsnažniji arsenal i najsavremeniju protiv vazdušnu odbranu na moru.

Sovjetski savez je razvio projekat 1144 "orlan" ( galeb) iz kojeg je nastala klasa raketnih krstarica, na nuklearni pogon. Ta familija brodova ponijela je ime "Admiral Ušakov" da bi 1992. godine to ime promenjeno u "Kirov". Izgrađena su ukupno četiri broda od kojih ruska mornarica trenutno koristi jedan ("Petar Veliki") u sastavu Sjeverne flote, dok je drugi brod ("Pavel Nahimov") u postupku modernizacije.

Neograničena plovidba

Sa 28.000 tona težine kada je brod spreman za plovidbu, "Petar Veliki" je dugačak 252 metra i ima posadu od 710 mornara. Pokreće ga nuklearni reaktor koji napaja dvije parne turbine snage 100.000 kilovata. Pri brzini od 30 čvorova ( 56 kilometara na sat) brod može da plovi 1.000 nautičkih milja ( 1.900 kilometara). Optimalna brzina od 20 čvorova ( 30 kilometara na sat) omogućava neograničenu plovidbu.

Ono što brodove klase „Kirov" čini respektabilnim oružjem, po svim mjerilima, jeste njegovo naoružanje. Ono se, između ostalog, sastoji od jednog klasičnog topa 130 milimetara, torpeda kalibara 305 i 533 milimetara, višecjevnih topova kalibra 30 milimetara... Lista je dugačka ali ono što potencijalnim neprijateljima Rusije uliva strah u kosti jeste raketno naoružanje.

Sedam tona "granita"

Za početak, tu je 20 protiv brodskih raketa tipa P-700 "granit". Ti projektili teški su sedam tona, dugački deset metara i sa dometom od 650 kilometara, mogu da lete brzinom od 1,6 do 2,5 maha. Nose bojevu glavu tešku 750 kilograma, koja može da uništi ciljeve na moru i kopnu. "Petar Veliki" i njegov brat "Pavel Nahimov" mogu nose do 96 protiv vazdušnih raketa sistema S-300. U zavisnosti od potrebe to mogu biti rakete S-300 F, srednjeg, ili S-300 FM, dalekog dometa. Za neposrednu odbranu brodova, uz već spomenute višecijevne topove kalibra 30 milimetara, služe i dva lansera mamaca, sa 400 raketa.