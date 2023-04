Jevgenij Prigožin je objavio pismo u kome kaže da je vrijeme za "kraj rata u Ukrajini."

Izvor: Twitter/screenshot/Gerashchenko_en

Vođa ruske plaćeničke vojske Vagner Jevgenij Prigožin je u pismu koji je objavila njegova pres-služba rekao da bi proglašenje kraja "specijalne vojne operacije" u Ukrajini i zadržavanje fokusa na okupiranim teritorijama bilo idealno za tu zemlju.

"Za vlasti Ruske Federacije i za društvo u cjelini, neophodno je staviti neku tačku na specijalnu vojnu operaciju. Idealna opcija je da se objavi kraj specijalne vojne operacije i da se obavijeste svi da je Rusija postigla rezultate koje je planirala i mi smo to u izvesnom smislu zaista i ostvarili. Uništili smo ogroman broj vojnika Oružanih snaga Ukrajine i možemo sami sebi da kažemo da je naš zadatak ispunjen", rekao je Prigožin i citat je preveo portal Ukrajinska pravda.

"Teoretski, Rusija je to već postigla tako što je uništila veliki dio aktivnog muškog stanovništva Ukrajine i zastrašila drugi dio koji je prebjegao u Evropu. Rusija je odsjekla Azovsko more i veliki dio Crnog mora, okupirala veliki dio teritorije Ukrajine i stvorila kopneni koridor do Krima", dodao je on. Na kraju dodaje da je protiv bilo kakvih pregovora sa Ukrajinom.

"Priprema za ruski neuspjeh"

Institut za rat (ISV) u svojoj novoj analizi tvrdi da Prigožin trenutno svojim izjavama priprema teren za uspjeh ukrajinske kontraofanzive. Juče je i njegova pres služba objavila esej u kojem navodi da bez obzira na sve Rusi treba da nastave da se bore.

U eseju on tvrdi da je veća vjerovatnoća da će predstojeća ukrajinska kontraofanziva uspjeti nego propasti. On je takođe odbacio mogućnost bilo kakvih pregovora sa Ukrajinom koji bi uključivali rješenje i lišili Rusiju teritorije koju je do sada osvojila.

Prigožin je takođe naveo da bi svaki scenario u kojem se Rusija suočila sa porazom rezultirao talasom "radikalnih nacionalnih osjećanja" u Rusiji, što bi poslužilo kao katalizator oživljenog ruskog patriotizma.