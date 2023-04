Slovački ministar odbrane Jaroslav Nad tvrdi da su avioni puni povarenih delova poslati u Ukrajinu.

Izvor: Jovo Mamula/MC Odbrana

Ukrajina je nedeljama vršila pritisak, tražeći od zapadnih saveznika borbene avione. Oni su ključni za borbu protiv ruske vojske. Poljska i Slovačka su potom poslale nekoliko mašina u Ukrajinu. Sada izlazi na videlo da borbeni avioni MiG-29 To je rekao slovački ministar odbrane Jaroslav Nad (42) ispred parlamenta svoje zemlje, prenosi britanski Telegraf.

On je rekao da su jedine pokvarene delove u borbenim avionima ugradili ruski tehničari koji su do prošle godine radili u bazi slovačkog vazduhoplovstva."Oni su sposobni da lete, ali to ne znači da su sposobni i za borbu. Policija vodi istragu na osnovu naših sumnji", rekao je on.

Tehničari su stacionirani u Slovačkoj u okviru dugoročnog sporazuma sa Rusijom, rekao je general Ljubomir Svoboda (61), zamenik načelnika slovačke vojske. Razlog je jer su Rusi imali "veće znanje" o borbenom avionu. Ako se sumnja u sabotažu potvrdi, to bi bilo ravno debaklu. Jer Slovačka je članica NATO-a, a ruski tehničari petljaju sa borbenim avionima u zemlji saveza - to bi bila velika sramota.

Slovačka prozapadna vlada prošlog meseca postala je druga država u centralnoj Evropi posle Poljske koja je poklonila borbene avione Ukrajini. Obećala se da će poslati svih svojih preostalih 11 MiG-ova 29 u Ukrajinu i obećano joj je povećanje pomoći od EU i dodatne vojne zalihe iz SAD kao kompenzacija.Ukrajinska vojska je primopredaju poljskih borbenih aviona opisala kao "istorijski korak". Ipak, prema rečima portparola ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, Kijevu su potrebni zapadni avioni "pošto su MiG-ovi, čak i oni koje su obezbedili saveznici, zastareli".

Shodno tome, Rusija može da koristi najmanje pet puta više aviona nego Ukrajina. Ali potražnja ne nailazi na veliku spremnost na Zapadu. Pored kancelara Olafa Šolca, SAD su do sada odbijale i isporuke sopstvenih borbenih aviona Ukrajini, prenosi Bild.