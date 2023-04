Mark Galeoti, pisac knjige "Putinovi ratovi: Od Čečenije do Ukrajine" smatra da je šef ruske diplomatije dotakao dno u svojoj karijeri.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov dostigao je dno svoje diplomatske karijere, izjavilo je nekoliko analitičara za Njuzvik. Postepena transformacija 73-godišnjeg diplomatskog velikana u običnog kremaljskog glasnika ubrzana je ruskom invazijom na Ukrajinu, sukobom koji je Lavrova — koji se dugo smatrao lukavim i efikasnim operativcem — pripremio za sramotan kraj svojih 50 godina karijere.

Lavrov je stoičko lice ruske diplomatske službe, koja je od dolaska Putina na vlast polako počela da se urušava jer su najvažnija mjesta počela da dobijaju ljudi iz predsjednikovog užeg kruga.

"Vođenje unašred izgubljene bitke"

Lavrov je uvijek bio van Putinovog užeg kruga. Ipak, ruski ministar spoljnih poslova sa najdužim stažom od raspada Sovjetskog Saveza uživao je u zamkama novog elitnog života, baš kao i njegova žena, ćerka i navodna ljubavnica i njena ćerka. Uprkos glasinama da ruski šef diplomatije, rođeni Moskovljanin, već duže vrijeme želi da se povuče, on je ipak ostao. Dok se ruske trupe bore i ginu na bojnom polju u Ukrajini, Lavrov vodi svoju, već izgubljenu bitku koju treba ozbiljno shvatiti u inostranstvu.

"Na neki način, možete ga nazvati zatvorenikom sistema, iako je teško osjećati bilo kakvu simpatiju prema nekome na njegovoj poziciji“, rekao je Mark Galeoti, autor knjige "Putinovi ratovi: Od Čečenije do Ukrajine“ .

"Na jednom nivou, posao diplomate je da laže za svoju zemlju. Međutim, mnogo je važno kako i kada lažete, utiče na cijenu koju plaćate. A kada je u pitanju Lavrov, to su upravo one stvari koje je on imao. Zato što je za to platio strašnu cenu u smislu svog kredibiliteta. Čovjek koji je nekada bio apsolutni titan međunarodne diplomatije sada je – na neki način – postao predmet podsmijeha“, dodaje Galeoti.

"On je još uvijek lukav i može biti veoma šarmantan"

Ipak, primjećuje Galeoti, ni takvog Lavrova ne treba potcjenjivati. "On je i dalje lukav i umije da bude veoma šarmantan. Ali ipak, on je samo senka starog Lavrova. On je malo više od nesrećnika koji prati slona i čisti njegovo smeće, ali ne može da odredi u kom pravcu će slon da se kreće“, slikovito je rekao Galeoti. Putinova opsesivna centralizacija vlasti nagrizla je moć i Lavrova i Ministarstva spoljnih poslova. Ruska spoljna politika je podijeljena između različitih frakcija unutar Kremlja, pri čemu Putinov glavni spoljnopolitički savjetnik Jurij Ušakov ima veći uticaj od Lavrova.

"Ministarstvo odbrane je ono koje vodi politiku prema Siriji, na primjer. Rosnjeft je taj koji vodi politiku prema Venecueli zbog značaja nafte. Sekretar ruskog Savjeta bezbjednosti Nikolaj Patrušev je zadužen kada je u pitanju Ruska politika prema Balkanu. Malo je ostalo za samo Ministarstvo spoljnih poslova. radna mjesta. Avganistan na primer“, kaže Galeoti.

Izostavljen iz odluka o invaziji na Ukrajinu

Veruje se da je Lavrov izostavljen iz procesa donošenja odluke o pokretanju invazije na Ukrajinu. Aleks Kočarov, analitičar specijalizovan za Rusiju i Ukrajinu, rekao je da je uloga Lavrova "kontrola štete za ono što je već odlučeno, čak i ako je odlučeno protiv njegovog savjeta“. Biti marginalizovan na takav način nije novost za Lavrova. On nije ni bio uključen u plan i odluku o aneksiji Krima 2014. godine, piše Njuzvik.

Invazija na Ukrajinu je trebalo da bude brza i laka, ali danas, više od godinu dana kasnije, Rusija se bori da izvuče bilo kakav uspijeh iz tog sukoba, koji je transformisala u sukob sa NATO-om i Evropskom unijom. Oleg Ignjatov , ruski analitičar iz neprofitne organizacije Krizna grupa, rekao je za Nevsveek da je Lavrovljevo ministarstvo postalo nešto više od „pres službe Kremlja“. Međutim, tvrdi i da veteran Lavrov i u ovoj smanjenoj ulozi i dalje ima neku važnost.

Putin mu nije dozvolio da da ostavku

"Budimo iskreni, Lavrov je i dalje veoma dobar u onome što radi, čak i kada je riječ o jednostavnoj sposobnosti da se laže ravnog lica. Lavrov i dalje dobro igra na takozvanom globalnom jugu", kaže on. Godinama je želio da ode, ali Putin mu to ne dozvoljava

Priča se da je Lavrov godinama želio da podnese ostavku, ali da ga je Putin više puta spriječavao u tome.

Lavrov nije mlad, ima 73 godine i posao mu nije lak – stalna putovanja, stalni letovi, džet lag, mnogo sastanaka, mora da pregleda mnogo dokumenata“, kaže Boris Bondarev, bivši ruski diplomata koji je bio zvaničnik u Ruskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi. "To nije lak zadatak“, dodaje Bondarev, koji je podnio ostavku na svoju funkciju u maju 2022. u znak protesta zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Kaže da je čuo glasine da je Lavrov umoran i da želi da ode. "Rekao bih da su sve te glasine samo glasine. On nije nevoljni putnik. Pravi nevoljni putnik bi već napustio brod", dodaje on. Ignjatov, pak, kaže da dugi mandat Lavrova pokazuje da je veoma lojalan.