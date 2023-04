U Španiji se suočavaju sa manjkom radne snage u kafićima i restoranima. Sindikati tvrde da je problem u lošim uslovima za rad.

Restorani i kafići u Španiji moraće da smanje broj stolova za predstojeće vaskršnje praznike jer se zemlja suočava sa manjkom radnika u ugostiteljstvu.

"Suočavamo se s užasnim manjkom radnika u ugostiteljstvu", kazao je Rafael Toribio, direktor agencije za zapošljavanje Adeko iz Sevilje, piše agencija EFE. Sagovornik navodi da su primili oko 200 prijava za rad tokom nedelje uoči Vaskrsa, ali da to ne pokriva ni 70 odsto potreba za radnicima.

Direktor španskog udruženja ugostitelja Hoze Luis Izuel žali se na agencije koje se bave posredovanjem u zapošljavanju. "Ne pronalaze nam dovoljno ljudi i ugovori koji se nude konobarima, kuvarima i ostalom osoblju ispunjavaju stroge kriterijume", priča Izuel.

Španija je jedna od vodećih svetskih turističkih destinacija, a sa nedostatkom radnika se suočava u momentu kad se očekuje masovni priliv turista. U primorskom gradu Alikanteu procenjuju da će kafići idućih dana biti 90 odsto popunjeni, ali da nespremno dočekuju goste. "Nećemo moći da uslužimo sve goste jer naprosto nemamo dovoljno zaposlenih. Izuzetno je teško naći radnike pa je ovo sada ozbiljan problem", kaže Irena Mas, potpredsednica tamošnjeg udruženja ugostitelja.

Španski sindikat tvrdi da nije problem u tome što nema dovoljno radnika već u uslovima rada u kafićima i restoranima koji su loši. "Ljudi radije traže posao u drugim sektorima jer se u ugostiteljstvu radi prekovremeno, nema slobodnih vikenda, što je teško uskladiti porodičnim životom", ističu sindikalci.

EFE je objavio prepisku sa stranice "Ja sam konobar” sa Tvitera. Neimenovani šef jednog ugostiteljskog objekta objavio je ponudu lza posao i u njoj je naveo da je plata od 1.000 do 1.100 eura. Napisao je i da je radno vreme dvokratno. Prema njegovim rečima, dvokratno radno vreme počinje u 11 i traje do 17 časova, zatim se istog dana radi od 20 časova do pola sata nakon ponoći. "Hvala puno, ali ropstvo je ukinuto u Španiji 1837. godine", odgovorila mu je neimenovana osoba koja se raspitivala o uslovima rada.