Izvor: Profimedia/Sputink

Ruskim regrutima se nudi bonus od 650 dolara (580 evra ili 530 funti) za svaki pređeni kilometar u okviru prolećne regrutacije za koju se Kremlj nada da će mu pomoći da izbegne još jednu rundu mobilizacije, piše britanski Telegraf. Oglasi koji regrutima nude niz pogodnosti pojavili su se na vladinim veb stranicama i na nalozima društvenih medija državnih institucija i organizacija, uključujući biblioteke i srednje škole.

Jedan od njih, koji je objavila opštinska uprava u zapadnom regionu Jaroslavlja, obećao je jednokratni bonus od oko 3.800 dolara (3.100 funti) da bi se prijavio. Ako bi regruti bili poslati u Ukrajinu, oglas obećava mesečnu platu do 2.500 dolara, plus oko 100 dolara dnevno za "uključivanje u aktivne ofanzivne operacije" i 650 dolara "za svaki kilometar napredovanja unutar jurišnih timova".

Kremlju su jako potrebni novi regruti za "zaustavljeni rat u Ukrajini", ali takođe želi da izbegne još jednu nepopularnu rundu mobilizacije, piše Telegraf. Ruska "delimična mobilizacija" u septembru dovela je do toga da desetine hiljada muškaraca pobegne iz zemlje. Umesto toga, vlada se nada da će privući muškarce da volontiraju.

Postavljeni su oglasi i bilbordi koji obećavaju atraktivne beneficije, a službe za registraciju sarađuju sa univerzitetima i agencijama za socijalne usluge kako bi namamili studente i nezaposlene. Ruski mediji javljaju da muškarci širom zemlje dobijaju pozive iz kancelarije za regrutaciju.

Izvor: Profimedia/Sputink

U većini slučajeva, od muškaraca se jednostavno tražilo da ažuriraju svoju evidenciju; u drugim im je naređeno da učestvuju u vojnoj obuci. Ali u regionu Vologda, oko 250 milja severno od Moskve, muškarci koji su otišli ​​u kancelariju za regrutaciju nakon što su dobili poziv navodno su bili primorani da potpišu papire koji ih sprečavaju da napuste region.

"Go by the Forest", grupa koja pomaže muškarcima da izbegnu mobilizaciju, kaže da su upiti muškaraca o postupanju sa pozivima ili službenicima za regrutaciju porasli sa desetina dnevno u poslednjih nekoliko meseci na 100 dnevno. To dolazi usred straha da će doći do još jedne mobilizacije ako vlada ne bude mogla da ubedi dovoljan broj ljudi da se dobrovoljno jave.

Aktuelna kampanja regrutovanja je slična onoj koja je sprovedena prošlog leta, pre septembarskog poziva, rekla je Katerina Stepanenko, analitičarka Rusije u Institutu za proučavanje rata. "Već su regrutovali značajan deo ljudi koji su bili finansijski podstaknuti [da volontiraju]… I borili su se da to urade prošle godine", rekla je Stepanenko.