General Sir Ričard Barons je otkrio u kakvom stanju se nalazi britanska vojska.

Izvor: Profimedia

Britanske oružane snage su toliko opustošene nedostatkom investicija da bi im bilo potrebno "pet do 10 godina" da se odbrani od ruske invazije, upozorio je visoki vojni načelnik, prenosi Dejli Mejl. General Sir Ričard Barons rekao je da je nacija nekada bila spremna za rat u roku od četiri sata tokom poslednjeg Hladnog rata, ali da su decenije neulaganja u vojsku to uništile.

U oštrom osvrtu na "stanje za žaljenje" britanskih snaga, bivši komandant komande združenih snaga Ujedinjenog Kraljevstva rekao je da je vojska izgubljena do tog stepena da ne bi odbranila naciju bez hitnih ulaganja. Veteran je optužio Dauning strit da je 'bacio' pitanje potrošnje za odbranu 'na put ka još jednim opštim izborima', pri čemu su premijer Riši Sunak i kancelar Džeremi Hant ignorisali molbe za povećanje povećati vojnu potrošnju za dodatnih 11 milijardi funti tokom dvije godine.

General Sir Ričard je upozorio da će se Rusija, iako je upletena u svoj krvavi rat u Ukrajini uskoro ponovo naoružati i mogla bi postati još smrtonosnija prijetnja Zapadu. "Rusija je očigledno ljuta i prenaoružava se tako da će njihova sposobnost biti obnovljena i kada prestane pucnjava u Ukrajini, Rusija će okriviti nas za ishod. Mi smo već u konfrontaciji sa Rusijom. Trenutno smo odlučili da uradimo vrlo malo po tom pitanju", rekao je on.

"Tokom Hladnog rata vojska je u svakom trenutku bila spremna za borbu na četiri sata unaprijed. Kada se završio Hladni rat i nije bilo osećaja egzistencijalnog rizika za Veliku Britaniju, sve je to razbijeno. Sada bi nam trebalo pet do 10 godina obaveštenja o ruskom iznenadnom napadu da bismo uspjeli da se izborimo sa tim. To nije kul mjesto za biti... Duboko je razočaravajuće", rekao je on.

Razlika u odnosu snaga između Velike Britanije i Rusije je ogromna. Britanija ima oko 137.000 vojnika, 227 tenkova i 5.015 oklopnih vozila. Dok Rusi, uprkos velikim gubicima u Ukrajini, prije invazije imaju u regionu oko 1.350.000 vojnika, 12.420 tenkova i više od 30.000 oklopnih vozila. Kremlj takođe ima oko 605 brodova u svojoj mornarici u poređenju sa 70 u Velikoj Britaniji - koja u svojoj floti ima dva nosača aviona i šest razarača.

Prošle nedelje vlada je predstavila planove da potroši dodatnih 5 milijardi funti na odbranu u naredne dvije godine – što je djelić od 8 do 11 milijardi funti koje navodno želi ministar odbrane Ben Volas. Riši Sunak je takođe obećao da će povećati potrošnju za odbranu sa nešto više od dva procenta nacionalnog dohotka na 2,5 odsto - ali nije naveo vremenski okvir kada će to biti postignuto.