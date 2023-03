Centar ratnog dešavanja se sa Bahmuta premešta na grad Avdijevku.

Ruske snage nastavljaju svoje napore da odseku grad Avdijevku, severno od Donjecka, i on bi uskoro mogao da postane još jedan Bahmut“, navodi ukrajinska vojska.

"Neprijatelj stalno pokušava da opkoli Avdijevku. Slažem se sa kolegama iz Velike Britanije da bi Avdijevka uskoro mogla da postane još jedan Bahmut – to je tačno“, rekao je vojni portparol Oleksij Dmitraškivski. Ali on je dodao da Rusija "trpi prilično ozbiljne gubitke“ tvrdeći da koristi "svoje poslednje rezerve“."Neprijatelj je tokom proteklog dana izgubio oko tri čete/rotacije ljudstva. Svi ovi napadi su istog tipa. Neprijatelj napada sa iste pozicije, vrlo predvidljivo. Tako da naši momci uspevaju da brane svoje položaje", rekao je on.

Prema ukrajinskim zvaničnicima, u Avdijevki je ostalo oko 2.000 civila. Nekoliko dece je evakuisano, a samo u poslednje tri nedelje iz grada je napustilo 150 ljudi, rekao je Vitalij Barabaš, načelnik civilno-vojne uprave Avdijevke, za lokalni Espreso TV kanal.