Rusi su završili izgradnju tzv. Velike Abatisove linije na granici sa Ukrajinom.

Izvor: YouTube/Guardian News/US Military News/Screenshot

U ruskoj oblasti Belgorod, završena je izgradnja tzv. ‘Zasečnaje čerte (crte, linije)‘, odnosno Velike Abatisove linije, odbrambenog sistema utvrđenja sačinjenog od tzv. "zmajevih zuba“, koje su Rusi počeli da grade prošle godine na granici sa Ukrajinom, saopštio je guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov.

"To smo završili. To je već odavno završeno. Nadam se da će neprijatelj videti u kom obimu i kvalitetu je izgrađen", rekao je Gladkov, a prenosi ruski nezavisni portal Meduza. On je dodao da je projekat koštao 10 milijardi rubalja (oko 125 miliona eura), koje nisu potrošene iz regionalnog budžeta.

Gladkov je prvi put u novembru prošle godine najavio da se gradi "linija bezbjednosti” u pograničnim oblastima regiona. U decembru je objavio i fotografije izgradnje, ali još nije objavio fotografije završene linije utvrđenja.

U januaru je u javnost stigla informacija da je prilikom izgradnje "zmajevih zuba” jedno od lokalnih naselja "odsečeno” od ostatka Belgorodske oblasti.

Krajem prošle godine, na pitanje ruskih novinara da li se može očekivati skori napad Ukrajine na Belgorodsku oblast, Gladkov je odgovorio da ne želi dalje da dramatizuje situaciju, ali da svakako treba da bude spreman za različite scenarije, od optimističnog do pesimističkog.

Belgorodska oblast je česta meta ukrajinskih raketnih i drugih napada sa poginulim i ranjenim ljudima.

Inače, 'Urezana linija' ili Velika Abatisova linija bila je sistem istorijskih utvrđenja i odbrambenih objekata na južnim i istočnim granicama ruskih teritorija u 16. i 17. vijeku. Belgorodska odbrambena linija je prvobitno služila za zaštitu Rusa od napada i pljački sa Krima, a izgrađena je po naređenju Velike moskovske kneževine, kasnije Ruskog carstva, tokom rusko-krimskih ratova.

U jednom istorijskom periodu, Belgorodska odbrambena linija bila je duga više od 800 kilometara i stoga istorijski analogna Kineskom zidu ili rimskom limesu.