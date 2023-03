Ukrajinski ratni dopisnik Jurij Butusov otkrio je trenutno stanje u Bahmutu, gradu koji predstavlja prekretnicu ovog proljeća u ratu u Ukrajini.

Izvor: Tweet/James Vasquez

Ratni dopisnik Jurij Butusov objavio je danas na svom "Telegram" nalogu aktuelno stanje sa lica mjesta. Prema njegovim riječima, vodi se borba od drveta do drveta, od kuće do kuće.

"Ukrajinske snage drže pod svojom kontrolom veći dio grada, uključujući i centar. Iako su se neke jedinice povukle iz grada, više se radi o rotaciji jedinica a ne o klasičnom povlačenju. Veliki broj trupa se i dalje bori ovdje, ima mnogo ljudi i opreme.

Neprijatelj je zauzeo istočni dio grada, sve do rijeke Bahmutka. Glavni napadi Rusa ne dolaze iz grada već sa sjevera, kod obilaznice grada. Taj put nalazi se pod žestokom neprijateljskom vatrom. Neprijatelj ohrabruje naše trupe da se povuku iz Bahmuta zbog prijetnje da će ih okružiti sa svih strana. Neprijateljske snage polako napreduju i zbog toga ukrajinska komanda smatra da i dalje postoji prilika da se zadrže rute za povlačenje. Time usporavaju brzinu napredovanja ruskih trupa, a dolazi i do sve većih gubitaka među Rusima.

Zadržavanja grada za nas pod uslovima ograničene komunikacije nije profitabilno iz ugla vojne taktike. Ovo je pitanje strategije - ukrajinska komanda će držati grad do poslednjeg trenutka, kao i uvijek. Za razliku od Hersona, Balaklie, Izjuma, Limana i Kupjanska, iz kojih su Rusi pobjegli, Ukrajinci ne napuštaju grad bez žestokog otpora. Neprijatelj je primoran da ‘skupo plati‘ napredak, vode se borbe od stabla do stabla, od kuće do kuće.

Svi koji se bore u gradu nalaze se u nezahvalnoj poziciji i nadaju se da će ovo vrijeme herojskog otpora biti iskorišćeno da se kreira dobro opremljena linija odbrane koja će pokriti Siversk, Ćaziv Jar, Konstantinovka, Druživka, Slovjansk i Kramatorsk. Ukrajinski vojnici demonstriraju visok stepen borbene efektivnosti. Gdje je efikasan menadžment, informacije, organizacija, podrška i barem nešto municije za artiljerij i minobacače, odatle Rusi biježe. Imamo prednost zahvaljujući većem kvalitetu, većoj motivaciji i narodu koji je nastrojen da pruži otpor. Ali ipak je rat sudar dva sistema, i ne zavisi sve samo od vojnika", javio je ratni dopisnik Jurij Butusov direktno iz Bahmuta.

