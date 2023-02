Ruski predsjednik Vladimir Putin se danas obratio Federalnoj skupštini, a izgleda da je nekim njegovim saradnicima bilo dosadno.

Izvor: Twitter/screenshot/geraldthus

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak u svom obraćanju parlamentu da će nastaviti rat u Ukrajini i optužio NATO alijansu predvođenu SAD da podgrijava sukob u pogrešnom uvjerenju da bi mogla da pobijedi Moskvu u globalnom ratu, a takođe je najavio da će suspendovati učešće u Novom START-u.

On je ruskoj političkoj i vojnoj eliti poručio da će Rusija "pažljivo i dosledno rješavati zadatke pred kojima se nalazi". On je takođe najavio da Rusija suspenduje svoje učešće u sporazumu sa Sjedinjenim Državama koji ograničava strateške nuklearne arsenale dvije strane. "S tim u vezi, primoran sam danas da saopštim da Rusija obustavlja svoje učešće u Sporazumu o strateškom ofanzivnom naoružanju", rekao je Putin poslanicima. On je, međutim, istakao da to nije odustajanje od sporazuma.

Putin pokušao da opravda invaziju

Osim što je obećao nastavak rata i upozorio Zapad na globalnu konfrontaciju, Putin je pokušao i da opravda rat izjavom da je nametnut Rusiji i da razumije bol porodica onih koji su pali u borbi. "Samo ljudi Ukrajine postali su taoci kijevskog režima i njegovih zapadnih gospodara, koji su zapravo politički, vojno i ekonomski okupirali ovu zemlju", rekao je ruski predsjednik.

"Oni namjeravaju da lokalni sukob pretvore u fazu globalnog. Upravo tako mi sve to doživljavamo i u skladu s tim ćemo reagovati, jer se u ovom slučaju radi o postojanju naše zemlje." Prema njegovim riječima, Rusija je željela da riješi problem Donbasa mirnim putem, ali su zapadne zemlje pripremile 'drugačiji scenario' iza njenih leđa.

Medvedev deberá cuidarse de los balcones y las escaleras de Moscú...pic.twitter.com/TVrtPyVK1d — Pablo (@wurttembergarq)February 21, 2023

"Učinili smo sve što smo mogli da riješimo ovaj problem mirnim putem, pregovarajući o mirnom izlasku iz ovog teškog sukoba, ali se iza naših leđa spremao potpuno drugačiji scenario", rekao je Putin, između ostalog, u svojoj tiradi koja je izazvala reakcije širom svijeta dok je njegov saradnik i bivši predsjednik i premijer Dimitrij Medvedev u isto vrijeme postao hit na mrežama. Pogledajte u kom položaju je snimljen.