Bajden je naveo da službe nisu utvrdile namjenu tri objekta koje su američki avioni oborili poslednjih dana.

Izvor: Youtube/The White House

Predsjednik SAD Džo Bajden obratio se večeras naciji i iznio detalje o američkom obaranju kineskog balona i još tri objekta na velikim visinama.

Bajden je rekao da obavještajne službe nisu utvrdile namjenu tri objekta koje su američki avioni oborili poslednjih dana, ali da nema znakova da su korišćeni za nadzor ili povezani sa Kinom.

"Naši obavještajci još procenjuje sva tri slučaja. Oni me svakodnevno izvještavaju i nastaviće sa hitnim naporima da to urade, a ja ću to saopštiti Kongresu. Još ne znamo tačno šta su bila ova tri objekta, ali ništa trenutno ne ukazuje na to da su povezani sa kineskim programom špijunskih balona ili su bila vozila za nadzor iz bilo koje druge zemlje", rekao je Bajden u obraćanju iz Bele kuće i dodao:

"Trenutna procjena obavještajaca je da su ova tri objekta najvjerovatnije baloni povezani sa privatnim kompanijama, rekreacionim ili istraživačkim institucijama koje proučavaju vremensku prognozu ili sprovode druga naučna istraživanja", rekao je Bajden.

Bajden kaže da je naložio svom timu da napravi oštrija pravila za bolje otkrivanje i suočavanje sa nepoznatim vazdušnim objektima nakon nedavnih obaranja iznad Severne Amerike.

"Vidjećemo kako ćemo se baviti ovim neidentifikovanim objektima, moramo da pravimo razliku između onih koji će verovatno predstavljati bezbednosne rizike i koji zahtevaju akciju i onih koji to ne čine. Ako bilo koji predmet predstavlja prijetnju za bezbjednost američkog naroda, ja ću ga oboriti", rekao je Bajden i dodao:

Obraćanje Džoa Bajdena Izvor: Youtube/The White House

"Podijeliću sa Kongresom ove povjerljive parametre politike kada budu završeni, i oni će ostati povjerljivi kako ne bismo dali našu mapu puta neprijateljima da pokušaju da izbjegnu našu odbranu", naveo je on.

On se osvrnuo na činjenicu da su Sjedinjene Države morale da reaguju zbog tri neidentifikovana objekta u svom vazdušnom prostoru samo nekoliko dana nakon što je oboren kineski špijunski balon.

"Nemamo dokaza da je došlo do naglog povećanja broja objekata na nebu. Sada ih samo vidimo više, djelimično zbog koraka koje smo preduzeli da povećamo naše radare, i moramo da nastavimo da prilagođavamo naš pristup suočavanju sa ovim izazovima", rekao je Bajden.

Bajden je bio pod pritiskom poslanika da progovori opširnije o obaranju neidentifikovanih objekata iznad SAD tokom ovog mjeseca. Američki borbeni avion prvo je oborio kineski balon za nadzor 4. februara, a zatim su srušena još tri neidentifikovana objekta: dva na sjeveru i jedan čiji su delovi pali u jezero Hjuron.

Bajden je zatražio od savjetnika za nacionalnu bezbjednost Džejka Salivena da predsjedava radnom grupom srodnih agencija koje treba ove sedmice da sačine uputstva o tome kako ubuduće postupati sa neidentifikovanim objektima.