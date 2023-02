Procurila je informacija da je američki predsjednik iz straha odložio eksplozije gasovoda "Sjeverni tok".

Izvor: YouTube/screenshot/60 Minutes

Američki predsjednik Džozef Bajden iz straha je odložio eksplozije gasovoda "Sjeverni tok" sa juna na septembar 2022. godine, rekao je u intervjuu za "Berliner cajtung" novinar Simur Herš, prenosi Sputnjik. On je dodao da su mnogi učesnici te operacije smatrali da je ludo tako nešto uraditi.

Podsjetimo, prije nedjelju dana na Heršovom sajtu objavljen je članak u kojem se navodi da su ronioci američke vojske prošlog ljeta, tokom vojnih vježbi, postavili eksploziv na gasovodu a da su ga tri mjeseca kasnije aktivirali Norvežani. "Da, američki ronioci su to uradili pred kraj vježbi... Ali, Bijela kuća se uznemirila u posljednjem trenutku. Predsjednik je rekao da se boji da to uradi. On se predomislio i izdao novu naredbu prema kojima je eksploziv bilo moguće aktivirati sa udaljenosti u bilo kom trenutku", naveo je Herš.

Prema njegovim riječima, Bajden je naredio da se to uradi u septembru i mnogi učesnici te operacije koji su bili visoko pozicionirani u specijalnim službama bili su protiv plana smatrajući ga ludim. Pri tome, zbog odlaganja je eksplodiralo samo šest od osam postavljenih bombi, rekao je Herš.

Novinar ističe da se Bajden plašio da će Njemačka odustati od sankcija protiv Moskve uzimajući u obzir da su stvari zbog Ukrajine loše stajale po Zapad i zato je i donio odluku da se organizuje diverzija. "Sjeverni tok 2" je zaustavila sama Njemačka a ne međunarodne sankcije i SAD su strahovale da će Njemačka ukinuti sankcije zbog hladne zime, navodi on. Herš naponinje da takvih planova još nije bilo u februaru prošle godine kada se njemački kancelar Olaf Šolc sastao sa Bajdenom.