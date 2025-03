Mark Gastino je snimljen kako se svađa sa Bretom Favrom, a pošto se taj snimak pojavio u dokumentarcu "ESPN" sada strijepi od tužbe vrijedne 25.000.000 dolara.

Nekadašnji legendarni defanzivni linijaš Njujork Džetsa Mark Gastino tužio je medijsku kuću ESPN i od njih potražuje ogromnih 25.000.000 dolara. Razlog za to je dokumentarac u kome je ESPN prikazao njegovu svađu sa bivšim NFL igračem iz redova Grin Bej Pekersa, čuvenim kvoterbekom Bretom Favrom.

Favr i Gastino su se sukobili 2023. pošto je Gastino prišao Favru i optužio ga da je simulirao i dozvolio da ga namjerno sekuje Mihael Strahan kako bi oborio rekord po broju sekova u jednoj sezoni. Naravno Gastinou je to zasmetalo jer je on od 1984. godine držao taj rekord, a on je pao upravo poslije seka nad Favrom 2001. godine.

Gastino sada navodi da je "jako netačno i maliciozno" predstavljen na tom snimku koji je ESPN pustio i dodao u dokumentarac bez njegovog pristanka. Sada kao odštetu traži čak 25 miliona dolara, a kao razlog za to navodi konstantne napade na sebe na društvenim mrežama. Tužba takođe navodi da ESPN "namjerno i maliciozno nije pustio ostale djelove svaše sa Bretom Favrom koji su bili integralni dio rasprave". Gastino je zapravo isprva pristao da bude dio dokumentarca prošlog januara, a on tvrdi da je dio dogovora bio da on daje odobrenje za to koji materijali u vezi sa njim mogu da se koriste.

"U retrospektivi ja razumijem kako se Gastino osjeća. Igrali smo brutalan sport, a Gastino ga je igrao u eri kada momci nisu toliko puno zarađivali. Sada vidim kako bi mu taj rekord pomogao da dođe do više vrijednosti, da ima bolju poziciju u borbi za mjesto u Kući slavnih, da poveća potražnju medija. U to vrijeme nisam imao pojma o tome. Sada shvatam kakve finansijke implikacije to ima jer je sada fudbal mnogo više profitno orjentisan nego kada je Mark igrao", rekao je Bret Favr o ovom incidentu.

Ko su dvojica pomenutih?

Bret Favr je jedan od največih kvoterbekaova u istoriji NFL. Igrao je godinu dana za Atlanta Falkonse, a onda je 15 godina bio član Grin Bej Pekersa sa kojima je osvojio jedan Superbol i tri puta je bio MVP lige. U Njujork Džetsima i NMinesoti je završio karijeru, a 11 puta je biran na Pro Bol meč. Mark Gastino je bio defanzivni linijaši igrao je za Njujork Džetse od 1979. do 1988. godine. Bio je najbolji defanzivac NFL-a 1982. godine i pet puta je bio na Pro Bolu. Ovo je njihova svađa zbog koje Gastino tuži ESPN:

