Nika Markoč i njezin partner Gizmo dio su hrvatskog sedmeročlanog četveronožnog spašavateljskog tima.

Izvor: Jutarnji list/Ravnateljstvo civilne zaštite

Gizmo nije običan pas, već tragač za unesrećenima u ruševinama. Nije Gizmo, međutim, ni običan potražni pas, već jedna od najboljih i najiskusnijih njuški u svome poslu, i to ne samo u hrvatskim granicama.

Zovu ga Debeli, ali samo zato što je flegma, pomalo trom i sporo češlja ruševine užasa u potrazi za ljudima, u usporedbi s ostatkom ekipe u kojoj su vižljasti i streloviti belgijski ovčari koji se s gromade na gromadu prebacuju poput klokana. No, ono što ima ovaj devetogodišnji labrador, nema gotovo nijedan drugi tragač, a to je apsolutno nepogrešiv nos i ono što vodiči zovu - fantastičnom mikrolokacijom. To znači da je Gizmo - nepogrešiv, stopostotan u svim svojim akcijama. Kada zalaje prema svojoj Niki, to bez ikakve dvojbe znači - pronalazak.