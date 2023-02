Beba iz Sirije preživjela je ispod ruševina nastalih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak ujutru pogodio Tursku i Siriju.

Izvor: YouTube/AFP news agency

Beba iz Sirije rođena je u ruševinama nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju. Čudotvornom djetetu je još uvijek bila vezana pupčana vrpca kada su je spasioci izvukli iz ruševine.

Na snimcima se vidi kako je novorođenče prekriveno prašinom, a ubrzo je prebačeno na liječenje u bolnici. Njena majka porodila se nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni Rihtera u ponedeljak ujutro, a ubrzo posle toga je preminula. Prema riječima rođaka, beba je jedina preživjela od svoje uže porodice. Živjeli su u petoospratnoj zgradi koja je sravnjena sa zemljotresom.

Pedijatar Hani Maruf rekla je da je beba dovezena u bolnicu sa modricama, ranama i hipotermijom, ali da je njeno stanje sada stabilno.

Tjelesna temperatura bebe je pala na 35 stepeni Celzijusa i imala je modrice, uključujući i veliku na leđima, ali je ona u stabilnom stanju, rekao je Maruf, ljekar koji liječi bebu.

On je procijenio da je beba rođena nekoliko sati prije nego što je pronađena, s obzirom na to koliko joj je temperatura pala. Da je djevojčica rođena neposredno prije zemljotresa, ne bi preživjela toliko sati na hladnoći, rekao je on.

"Da je djevojčica ostavljena još sat vremena, umrla bi", rekao je on.