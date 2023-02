Nevjerovatna priča o milioneru iz Francuske i bivšem zatvoreniku je mnoge rasplakala, ali posle i nasmijala do suza.

Filip Poco di Borgo (rođen 14. februara 1951.) je korzikanski francuski biznismen koji je direktor Pomerija i bio je vlasnik naslijeđenog istorijskog hotela particulier u Parizu koji se koristio kao sala za svečanosti. Filip je drugi sin francuskog vojvode Poca di Borga i markiza de Voga. Plemićka porodica datira iz 1500-ih. Po završetku školovanja počeo je da radi u industriji šampanjca. Prije nego što je postao direktor kompanije Pomeri, Filip je bio menadžer u Moet and Chandon.

Odrastao je u dvorcima i velelepnim imanjima. Bio je upisan u najbolje škole u ​​Francuskoj, a 1993. godine se sve srušilo. Filip di Borgo je postao dijabetičar i kvadriplegičar nakon nesreće na paraglajdingu. U 42. godini, Filip je slomio kičmu u nesreći. Letio je paraglajdingom u savojskim reljefima planine Bisan, u švajcarskim Alpima. Filip se godinama bavio paraglajdingom, bio je stručnjak, ali tog dana, kako je kasnije objasnio, nije obraćao dovoljno pažnje. Ometen mislima o radnicima koje je otpustio kada je bio primoran da zatvori firmu u Švajcarskoj, pažnja mu je "opala" i pao je.

Slomio je kičmu, a zbog povreda je postao kvadriplegičar, što znači da su mu i ruke i noge bile paralizovane. Nakon nesreće, Filipova supruga, Beatris, pobrinula se da on bude zbrinut, ali je onda tri godine kasnije umrla nakon duge borbe sa rakom. Milioner je utonuo u depresiju. Zbog svog invaliditeta, pokušao je da izvrši samoubistvo tako što je omotao cijev sa kiseonikom oko svog vrata. Onda je došao jedan čovjek koji mu je promijenio život iz korijena.

Priča o Filipu i njegovom negovatelju iz Alžira, Abdelu Seluu, ispričana je u raznim filmovima rađenim po istinitoj priči. Nakon nesreće je angažovao Abdela Selua, bivšeg zatvorenika, kao svog negovatelja uprkos tome što je ukrao Faberžeovo jaje tokom razgovora za posao.

Njih dvojica su postali najbliži prijatelji, razvijajući snažnu vezu koja prevazilazi poslovni odnos. "On mi je u suštini pomogao da ponovo pronađem želju da živim", rekao je Filip. Abdel je imao sasvim drugačije porijeklo od Filipa. Rođen u Alžiru, jedno od devetoro djece, priznao je da je bio "đavo" u svojoj porodici. Sa četiri godine roditelji su ga poslali da živi u Parizu sa rođacima. Šest godina kasnije, krao je i bio pravi probisvijet.

Nedugo zatim, počeo je njegov sukob sa policijom i Abdel je napustio školu. Umjesto da sjedi u učionici, smislio je načine da džepari turiste koji su šetali ulicama Pariza, pa je završio u zatvoru. Kada je pušten, Abdel je shvatio da ima pravo na podršku vlade - ali samo ako je zaposlen.

Njegov savjetnik mu je preporučio da se prijavi za ulogu negovatelja, što ga je dovelo do intervjua sa Filipom. Tokom njihovog ćaskanja, Abdel je malo obraćao pažnju na to što je FIlip milioner i što je plemićkog porijekla. Bio je direktan i čak se šalio na Filipov račun. Filip je tada intervjuisao 90 ljudi, ali je znao čim je vidio Abdela da je on taj.

Filip je tada imao 42 godine, dok je Abdel imao 21 godinu. "Bili smo kao dva očajnika koji su tražili izlaz: bogati kvadriplegičar i mladi momak koji je upravo izašao iz zatvora", rekao je Filip za Independent. "Dva tipa na marginama društva koji su postali zavisni jedan od drugog." Abdelove šale o hendikepu bile su mnogo gore, nego što su prikazane u brojnim filmovima o ovoj priči.

Iskren, nefiltriran pristup bio je upravo ono što je Filip želio, i ponudio je Abdelu posao i privatni stan u svom domu. U razgovoru za The Telegraph, Filip je rekao: "Znao sam da se neće trgnuti i da može da preuzme inicijativu... Ovo je momak koji mi treba. Briga me što je izašao iz zatvora. Trebao sam ga." Kada je Abdel upoznao Filipa, bio je u kolotečini, još se navikavao na svoj novi život . Abdel nije imao šta da izgubi, izašao je pravo iz zatvora, nije se suzdržavao sa milionerom. Filip ga je opisao kao "nepodnošljivog, sujetnog i arogantnog", ali je u njemu vidio nešto drugo.

"Nije mu bilo žao mene – nije me poštovao, bio je drzak i imao je nečuven smisao za humor", rekao je Filip. "Odjednom sam otkrio da ponovo uživam u životu, osjećajući se kao da ne znam šta slijedi." Abdel je postao poznat kao Filipov "đavo čuvar". Opremio je njegova invalidska kolica sa snažnijim motorom kako bi mogli da se trkaju i pravili su šale. Abdel je takođe prevario Filipa i na kvarno mu dao da popuši džoint kada je Filip imao 48 godina, rekavši da će mu to pomoći. Uklonio je bol, ali ga je uspavao na dva sata ostavljajući ga omamljenog kada se probudio.

U razgovoru za Le Figaro, Filip je rekao: "Abdel i ja smo završili našu saradnju kada smo obojica našli srodne duše. Završili smo naše vrijeme zajedno bez tuge i poteškoća." A gdje je sada Filip? Preselio se u Maroko gdje se oženio Hatidžom 2004. Imaju tri ćerke, dvije Hatidžine i jednu usvojenu. Abdel i dalje posjećuje Filipa najmanje jednom godišnje, nastavljajući njihovo blisko prijateljstvo.