Konstantin Jefremov, oficir ruske vojske je opisao kako je izgledalo mučenje zarobljenih ukrajinskih vojnika.

Izvor: YouTube/Screenshot/Itapirkanmaa2

Konstantin Jefremov, bivši oficir ruske vojske, otkrio je u detaljnoj ispovijesti kako je izgledalo mučenje zarobljenih ukrajinskih vojnika, prenosi "BBC". On je, prema njegovim riječima, bio svjedok najgorih mučenja nad ukrajinskim zatvorenicima. Jedna od metova mučenja zarobljenika bila je i silovanje.

"Svakog dana, noću, ponekad dva puta dnevno", rekao je Jefremov.

On je otpušten iz ruske armije jer je odbio da se vrati na front u Ukrajinu. Nakon toga, pobjegao je iz Ruske Federacije. On je najviši vojni zvaničnik Rusije koji je govorio o svojim iskustvima o ratu u Ukrajini, a "BBC" je kroz dokumentaciju koju im je on dostavio potvrdio da je Jefremov zaista učestvovao u ratu od samog starta. Kada je rat izbio 24. februara 2022. godine, Jefremov je bio u regionu Zaporožja, uključujući grad Melitopolj.

Bio je šef jedinice za razminiranje 42. motorizovane divizije, obično je bio stacioniran u Čečeniji. On i njegovi ljudi su poslati da učestvuju u "vojnim vežbama“ u Ukrajinu prema njegovim riječima.

"Tada niko nije vjerovao da će biti rata. Svi su mislili da je ovo samo vježba. Siguran sam da ni viši oficiri nisu znali. Spavali smo napolju sve vrijeme. Bili smo toliko gladni da smo lovili zečeve i fazane. Jednom smo naišli na vilu. Unutra je bio ruski borac koji nam je rekao: 'Mi smo iz 100. brigade i sada živimo ovdje. Bilo je dovoljno hrane da se preživi nuklearni rat. Ali vojnici koji su tamo živeli uhvatili su japanske šarane u jezercu napolju i pojeli ih", naveo je Jefremov.

Njegova grupa premještena je u aprilu da čuva ono što on opisuje kao “logistički štab” u gradu Bilmak, severoistočno od Melitopolja. Tamo je, kaže, bio svedok ispitivanja i maltretiranja ukrajinskih zatvorenika. On se priseća dana kada su dovedena trojica zatvorenika.

"Jedan od njih je priznao da je snajperista. Kada je to čuo, ruski pukovnik je poludio, udario ga, svukao Ukrajincu pantalone i pitao ga da li je oženjen. Kada je ovaj odgovorio da jeste, pukovnik je rekao: ‘Onda mi donesi krpu. Pretvorićemo te u djevojku i poslati video tvojoj ženi‘", kaže Jefremov.

Jedan ukrajinski zatvorenik je imao povez preko očiju. Opisao je kako je ubijen taj ukrajinski zatvorenik.

"Pukovnik mu je prislonio pištolj na čelo i rekao: ‘Izbrojaću do tri, a onda ću te pucati u glavu‘. Brojao je i pucao samo u glavu, sa obje strane“, dodaje Jefremov.

Istakao je da im je bilo naređeno da zarobljenim Ukrajincima ne daju normalnu hranu već samo vodu i krekere. Prema njegovim tvrdnjama, on je pokušao da im da čaj i cigarete.

"Spavali su na goloj zemlji", zaključio je jezivu ispovest Konstantin Jefremov rekavši da mu je žao što je posle 10 godina vojne službe proglašen izdajnikom i dezerterom samo zato što nije hteo da ubija ljude. Sada mu je drago jer je slobodan čovjek i što neće morati da ubija ljude.