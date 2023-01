Stručnjaci su otkrili zašto je baš ovaj slučaj okupirao javnost, a ne neki drugi, s obzirom na to da je veliki procenat nestalih i ubijenih žena u SAD.

Priča o Ani Volš koja je misteriozno nestala iz svog doma u bogatom predgrađu Bostona, zaokupila je interesovanje javnosti. Već mesec dana ceo svet bruji o sčučaju, a sve zanima zašto neki slučajevi dobijaju više pažnje od drugih. Profesor Emerson i izvršni direktor BigFish PR-a Dejvid Gerzof rekao je da to utkano u našu kulturu da nas stvarni slučajevi dosta zanimaju.

Tvrdi da je to krenulo još od Džeka Trboseka iz 1800-ih i Zodijak ubice iz 1960-ih. "Ljudi ne mogu da se zasite", rekao je. "To je utkano u našu kulturu... To je u igrama koje igramo kao što je Kluedo (pronalaženje ubice i rešavanje zločina) i u podkastovima koje slušamo."

Takođe objašnjava da se priča o Volšovoj prepliće i da dolazi do zapleta - od nestanka dolazi do ubistva. "Osuđeni trgovac falsifikovanim umetninama optužen da je ubio svoju 39-godišnju ženu u njihovoj porodičnoj kući u Kohasetu u prvim satima nove godine. To je bilo na svim nacionalnim i međunarodnim naslovnim stranama novina i portala, od specijala CNN-a do stalnih ažuriranja na Dejli Mejlu iz Londona. Na veb stranici CBS Boston, vesti o Ani Volš su pregledane više od dva miliona puta do početka ove nedelje.

Kada je VBZ-TV pitao ljude na ulicama Bostona o ovom slučaju tome, znali su čak i detalje. "Noć pre nego što je nestala, imali su novogodišnju večeru, a on je ćaskao i smejao se", rekla je Marta Jansen na Kopli skveru. "Našli su krv, testeru i ćilim na kome je krv", rekla je Kora Voker na Dadli skveru.

Ali neki se pitaju, zašto baš slučaj Volš? "Stotine drugih žena nestaju, a čini se da jedine o kojima se izveštava su bele žene", rekao je Pol Jansen. Kriminolog dr Skot Braun je opširno proučavao ovaj fenomen. "Čuli ste za sindrom nestalih belih žena. Pa, to nije izmišljotina. Stvarno je", rekao je on.

Prema najnovijim podacima FBI-a, 30% nestalih žena u Sjedinjenim Državama su crnkinje, Azijke ili Indijke. U istočnom Bostonu, latino aktivisti optužuju policiju i medije da ne daju dovoljno pažnje slučaju nestanka migrantkinje Rejne Morales Rohas, koja je nestala iz grada pre dva meseca. "Pomislite na slučajeve u poslednjih nekoliko godina koji su dobili toliko pažnje: Gabi Petito", rekao je dr Bon. "Koberger, koji je ubio četvoro mladih atraktivnih belaca... Ana Volš, veoma atraktivna mlada majka troje dece iz bogatog domaćinstva", rekao je on.

Ako to otkriva pristrasnost u osnovnim vrednostima našeg društva, stručnjaci se slažu da zaokreti slučaja Volš svrstavaju u posebnu klasu. "Prevara sa umetničkim delima i guglanje kako da se otarasimo tela", rekao je Gerzof. "Imate ove mlade dečake – mislim da mnogi roditelji mogu da se povežu sa ovim – sa decom koja odjednom nemaju roditelje", rekao je on. Uključuje najosnovniju ljudsku radoznalost, gde je apetit za informacijama izgleda beskrajan. "Ovo neće biti poslednja misterija ubistva kojom se svi bavimo", rekao je Gerzof.