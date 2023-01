Njemački izviđački avion ušao je nedaleko od ruskog vazdušnog prostora.

Izvor: YouTube/Printscreen/Forces News

Ruska vojska saopštila je da je ispratila njemački izviđački avion iznad Baltičkog mora dalje od ruskog vazdušnog prostora. Borbeni avion poletjeo je u pratnji njemačkog pomorskog izviđačkog aviona Lokid P-3C Orion, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Avion nemačkih oružanih snaga, Bundesvera, okrenuo se prije nego što je stigao do ruskog vazdušnog prostora. Ruski borbeni avion Su-27 se potom takođe vratio na aerodrom svoje baze. "Spriječeno je kršenje ruske državne granice“, saopštilo je ministarstvo.

"Ništa se nije dogodilo"

Portparol njemačke mornarice rekao je za dpa ​​da je to bio rutinski izviđački let. Ruski presretač je potom uletjeo u vazdušni prostor u blizini Kalinjingrada radi nadgledanja. I to je bila rutinska reakcija, ništa se nije dogodilo, kažu predstavnici njnjeemačke mornarice.

Tenzije u vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora između NATO snaga i Rusije rastu od početka rata Rusije protiv Ukrajine, koji je počeo u februaru prošle godine. Sa eksklavom Kalinjingrad, Moskva ima jaku vojnu ispostavu u regionu. Tu se nalazi i ruska baltička flota.