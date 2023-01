U Irskoj je pronađen leš u krevetu u kući star 20 godina.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

U napuštenoj kući u okrugu Kork u Irskoj radnici su pronašli kostur za koji se sumnja da je star više od 20 godina. U frižideru su pronašli i puter koji datira iz 2001. godine.

Radnici su leš pronašli u krevetu. Na lice mjesta odmah je izašla policija, a vatrogasci su uklonili ostatke koji su prevezeni u mrtvačnicu Univerzitetske bolnice u Korku. Patolozi su izrazili čuđenje što se leš dvije decenije nalazio u kući a da ga niko ranije nije otkrio.

"Teško mi je to da zamislim. Ali to se dešavalo i ranije u drugim gradovima i selima. Velika stvar je sada identifikacija, to će potrajati. To može biti bilo ko - navode. Istražitelji se nadaju da će zubni kartoni potvrditi identitet osobe. Tužno je što postoji negdje porodica koja je možda tražila ovu osobu", navedeno je, piše irishmirror.ie.

Policija je ispitivala komšije kako bi pokušali da saznaju bilo koju informaciju o osobi čiji je leš pronađen u kući.