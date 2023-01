Otkriveni novi detalji incidenta koji se nedavno dogodio u Londonu

Izvor: Youtube/ UFC - Ultimate Fighting Championship/Screenshot

Tokom novogodišnjih praznika u Londonu se dogodio incident koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Bivši UFC šampion, belosruski borac Andrej Arlovski (43), poznatiji pod nadimkom "Pitbul", učestvao je u tuči koja se dogodila ispred jednog restorana u prestonici Engleske.

Nekoliko muškaraca iz Albanije maltretiralo je jednu devojku, policija koja je bila u blizini nije reagovala, pa je ovaj hrabri borac rešio da uzme pravdu u svoje ruke.

Vest o hrabrom gestu slavnog borca ekspresno je obišla planetu, a on je rešio da ispriča sve detalje incidenta koji je privukao ogromnu pažnju javnosti.

"Nekoliko muškaraca maltretiralo je jednu devojku, a policija, koja je bila u blizini, nije reagovala jer nije želela da se meša u sukob među izbeglicama. Niko nije pokušao da joj pomogne, pa sam odlučio da reagujem", počeo je priču Andrej.

Slavni borac je potom otkrio detalje obračuna.

"Kada sam izašao sa porodicom iz restorana ugledao sam trojicu ili četvoricu Albanaca na ulici. Jedan je već udario devojku, obmotao je njenu kosu oko svoje šake i vukao je. Izgledalo je kao da želi da je udari kolenom u lice", otkrio je Andreju u jednom video intervjuu na kanalu "Ushataika".

Nije mogao nemo da posmatra, pa je rešio da se umeša.

"Došao sam do njih i rekao: Srećna vam Nova godina, šta to radite? Jedan od njih mi je rekao da se ne mešam, bio je pijan. Drugi, koji je stajao sa moje leve strane me je udario. Nisam oklevao, odgurnuo sam ga, a onda sam desnicom nokautirao tipa koji je držao devojku. Došlo je do opšte tuče, a oni su se ubrzo razbežali. Čak je i moja supruga bila spremna da ih napadne. Morao sam da intervenišem, i sina čim da brani slabije", otkrio je Arlovski.

Arlovski je 2005. godine bio UFC šampion u teškoj kategoriji. U najelitnijoj MMA organizaciji ostvario je 34 trijumfa i zabeležio 21 poraz.