Haos na ulicama Londona riješio je Andrej Arlovski.

Izvor: Profimedia/Louis Grasse/PxImages

Čuveni MMA borac Andrej Arlovski (43) stao je u zaštitu djevojke koju su Albanci udarali u Londonu. Nasred ulice se umiješao u haos, prebio siledžije i spasao je od njih. Sve se dogodilo tokom novogodišnje noći u glavnom gradu Engleske. Srećom, Belorus se našao tu da pomogne djevojci i sve to dok su policajci stajali u relativnoj blizini i samo gledali.

Prema njegovim riječima sve se dogodilo u noći između 31. decembra i 1. januara. "Bilo je oko tri ujutru kada smo izašli iz restorana. Ja i mog sina učim da štiti slabije, imao je par incidenata u školi zbog toga. Uglavnom, izašli smo iz restorana i vidio sam trojicu-četvoricu Albanaca kako maltretiraju djevojku, moj sin Andrjuš je to prvi primijetio i rekao mojoj supruzi, pa je ona meni prenijela. Okružili su tu ženu, jedan je vukao za kosu, djelovalo je da drugi želi da je udari koljenom u glavu", počeo je priču Arlovski za ruski sajt "sport-eskpres".

Tada je on odlučio da se umiješa. "Prišao sam im i rekao 'Srećna Nova godina, šta je problem'. Bilo je vidno da su bili pijani, jedan od njih, koji je stajao sa moje lijeve strane pokušao je da me udari, dokačio me po uvu. Odgurnuo sam ga i onda sam desnim aperkatom nokautirao čovjeka koji je držao djevojku. Čim je počela tuča, oni su se razbježali. Čak je i moja supruga htjela da mi pomogne."

Primijetio je i jedan detalj koji ga je dodatno iznervirao. "Policija je stajala blizu mjesta događaja. Prišao sam ih i pitao ih 'Da li se vi šalite!?'Tek posle toga su intervenisali. Ušli smo u taksi posle toga, pa sam pitao taksistu zbog čega se policija nije umiješala. Objasnio mi je da su to izbjeglice i da se policija trudi da se ne miješa u takvim situacijama. To mi je nevjerovatno bilo, dešava se u centru Londona, okolo su restorani, prodavnice... Koliko sam razumio ta djevojka koju su udarali radi sa njima i ona je valjda htjela da iznajmi bicikl, jer je bila velika gužva, oni joj nisu dali i izbio je haos."

Potvrdio je da bi ponovo učinio isto. "Morao sam da intrvenišem, tako vaspitavam i svog sina. Narednog jutra, kada sam se probudio ruka mi je malo otekla, a imao sam i modricu u blizini uha, gdje me udario. Tada sam pomislio da je sreća bila što nije imao neko oružje poput noža ili staklene flaše", zaključio je Andrej Arlovski. Pogledajte i kako izgleda on: