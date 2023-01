Ruski analitičari i ukrajinski zvaničnici dijele mišljenje da bi uskoro moglo da dođe do druge mobilizacije u Ruskoj Federaciji. Moskva to zvanično negira.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nedavno u video obraćanju govorio da Rusija planira uskoro da objavi drugu mobilizaciju. Ruski analitičari i ukrajinski zvaničnici smatraju da bi uskoro moglo da dođe do druge mobilizacije u Rusiji, ali to Moskva negira, piše njemački "Dojče Vele" u opširnoj analizi. Neposredno prije Nove godine, ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov obratio se Rusima i upozorio ih da se Kremlj sprema za novu mobilizaciju i da čak želi da uvede ratno pravo u Rusiji i zatvori granice zemlje za muškarce. Zvanično, dijelimična mobilizacija u Rusiji započeta 21. septembra prošle godine, još nije završena. To može da se dogodi tek nakon što predsjednik Vladimir Putin potpiše odgovarajući ukaz, što se do danas nije desilo.