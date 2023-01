Osuđenik Hari Pulen je flertovao sa medicinskom sestrom i stražarkom u zatvoru.

Zatvorenik iz Velike Britanije je imao "neprikladne odnose" sa dve žene koje su radile u zatvoru u kojem je služio kaznu, izneto je na sudu. Osuđenik Hari Pulen navodno je imao veze sa zatvorskom medicinskom sestrom Elis Hibs (25) i zatvorskom stražarkom Rut Šmajlo(25) , dok je služio kaznu, prenosi Mirror.

Elis Hibs je već bila u zatvoru nakon što je priznala da je flertovala tokom telefonskih poziva sa "manipulativnim" Pulenom dok je služio kaznu. Sada se Rut Šmajlo suočava sa suđenjem nakon što je negirala nedolično ponašanje na javnoj funkciji zbog navodne veze sa osuđenikom Pulenom (25) dok je radila u zatvoru B kategorije.

Pulenov identitet kao osuđenika Romea otkriven je danas na saslušanju u krunskom sudu u Kardifu uoči suđenja Rut Šmajlo zakazanom za septembar. On je 2019. osuđen na pet godina zatvora zbog svoje uloge u narko-bandi koja je preplavila ulice Južnog Velsa kokainom i heroinom.

Proveo je neko vreme u HMP Parc pre nego što je prebačen u zatvor HMP Mančester zbog sumnji u njegove odnose sa osobljem. Ali Pulen je dobio još četiri godine i devet meseci nakon što je skriveni telefon otkriven u njegovoj zadnjici kada je prebačen iz HMP Mančester u zatvor Svonsi u pripremi za puštanje na slobodu.

Sud je saznao da je "manipulativni“ Pulen stupio u kontakt sa Hibsovom i Šmajlo dok je bio u pritvoru u HMP Parku u Bridžendu, u Južnom Velsu. Kvalifikovana zdravstvena radnica Hibs upoznala se sa zatvorenikom dok mu je pružala lečenje u njenom zatvoru i on ju je tada kontaktirao na Instagramu.

Tužilac Metju Kob rekao je da su šefovi zatvora sumnjali da je zatvorenik imao neprikladne odnose u zatvoru, pa su ga prebacili u HMP Mančester. Ali istražitelji su tada pronašli broj telefona Hibsove na njegovoj listi odobrenih poziva za zatvorenike.

Kob je rekao: "Pošto je premešten, zatvorenikovi pozivi su praćeni u HMP Mančesteru i bilo je sasvim jasno da je zatvorenik održavao odnos sa ovom optuženom.

"On je veliki broj puta kontaktirao tuženu, a najčešće je bilo kada je bila zaposlena u HMP Parc."

Kob je rekao da je zatvorenik iskoristio svoju majku i prijatelja da uspostavi kontakt sa Hibsovom nakon što ju je potražio na Instagramu. Rekao je: "Pozivi između njih su bili koketni. Pričaju o zatvoru, osoblju u zatvoru, on joj kaže da je voli, a ona mu kaže da je on ne poznaje da bi mogao da je voli. On joj kaže da je voli, a ona njemu da i ona njega. Pozivi su uključivali spominjanje postojećeg partnera optužene, a zatvorenik je neprestano sugerisao da bi ga on zamenio i bio u vezi sa njom.“

Sud u Kardifu čuo je dve razmenjene poruke na Instagramu tako što su kontaktirali jedno drugo preko naloga koji drži prijatelj zatvorenika.

Hibsova je dala otkaz u HMP Parku u julu 2021. i uhapšena je nedelju dana kasnije i priznala da je razmenjivala poruke sa zatvorenikom. Policiji je rekla da se plaši da prekine kontakt nakon što joj je on prethodno pretio.

Kob je rekao: „Navela je da ona i zatvorenik nikada nisu bili u bilo kakvoj seksualnoj vezi.