Zbog pojave magle otkazani su letovi Istanbul - Beograd, i mnogo srpskih turista ostalo je na aerodromu, sada se oglasila i turistička agencija "Balkan Fan" preko koje je organizovan put.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz turističke agencije "Balkan Fan" kažu za Kurir da su našim putnicima koji se trenutno nalaze na aerodromu u Istanbulu sa ino-partnerom obezbjedili povratni direktni let 5. januara, a do tada će uz njihovu saglasnost biti smješteni u hotel sa pet zvjezdica na bazi punog pansiona o trošku agencije.

"Tvrdnja putnika da im se niko ne javlja nije tačna jer imamo vodiča", predstavnika agencije sa njima u Istanbulu koji je sa njima sve vrijeme u komunikaciji i uživo i telefonom", kažu iz agencije.

"Let je otkazan od strane avio-kompanije usled nemogućnosti polijetanja zbog magle što se ponekad dešava. Putnicima smo sa našim ino-partnerom obezbjedili povratni direktni let 5. januara, a do tada ih smjestili uz njihovu saglasnost u hotel sa 5 zvezdica na bazi punog pansiona o trošku agencije", dodali su oni.

Prema njihovim riječima, svi putnici su prihvatili ponuđenu opciju sem dvoje kojima je obezbjeđen autobuski prevoz na relaciji Istanbul - Beograd (bez presjedanja) danas takođe o trošku agencije.

"Jako nam je žao što su vremenski uslovi poremetili planove putnika", poručili su iz agencije.

Podsjetimo, medijima se mejlom obratilo oko 30 srpskih turista koji su trenutno na aerodromu u Istanbulu jer je let do Beograda zakazan u 11 časova po turskom vremenu otkazan. Konzulka Srbije u Instanbulu Ivana Pejović je rekla da je na azijskoj strani Istanbula, na kojoj je i aerodrom "Sabiha Gokcen" gusta magla.