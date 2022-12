Snažno nevrijeme pogodilo je Ameriku.

Izvor: Instagram/KingMick13

Ameriku je pogodilo snažno nevrijeme zbog kojeg je više od 135 miliona ljudi ostalo bez struje. Tri osobe su poginule, a Nacionalna meteorološka služba (NVS) saopštila je da su ovih dana u pojedinim dijelovima zemlje moguće temperature od -45 stepeni Celzijusovih.

Zbog jake arktičke zimske oluje, širom Amerike izdata su upozorenja za više od 135 miliona ljudi. Područje koje će osjetiti posledice zimske oluje prostire se sve do Floride i američko-meksičke granice. Izdato je i upozorenje od promrzlina koje može da se javi zbog smanjenog protoka krvi. Kako se navodi, to može da dovede i do amputacije.

Meteorolozi kažu da bi zimska oluja mogla da postane "ciklonalna bomba". Za samo dva sata mećava je pokrila dijelove Bafala. A takvo bi vrijeme moglo da potraje do nedelje, saopšteno je. U Kanzasu su se dogodile tri saobraćajne nezgode sa smrtnim posledicama. U svakoj nesreći je poginula jedna osoba, ali je do sada potvrđeno da je samo jedna smrt uzrokovana vremenskim uslovima, saopštila je lokalna policija.

"Ovo nije kao sniježni dan kada ste bili djete, ovo je ozbiljna stvar", upozorio je naciju predsjednik Džo Bajden, , dok su otkazane hiljade letova zbog "potencijalno parališućih vremenskih uslova" u centralnim i istočnim dijelovima zemlje.

"Velika sniježna oluja okovala je SAD ledenim temperaturama, jakim vetrom i velikim nanosom padavina, zbog kojih je više od milion korisnika ostalo bez struje u petak ujutru. Više od 12 guvernera napravilo je plan za hitnu reakciju", objavio je Si-En-En, uz najavu da će se oluja pojačati u toku dana.