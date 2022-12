Oglasili se ruski zvaničnici nakon iznenadne posjete Volodimira Zelenskog Americi.

Stigle su prve reakcije na presedan koji je učinio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski juče kada je posjetio Vašington i sreo se sa Džozefom Bajdenom koji je tom prilikom potvrdio da će dobiti veliki paket vojne pomoći.

"U prvom planu je manijakalna ideja poraza Rusa na bojnom polju“, rekao je ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov, prenosi Novi list.

"Teze koje se pojavljuju u američkim medijima da Rusija nije zainteresovana za postizanje mira su lažne. Ruski predsjednik je to više puta izjavio. Ali posjeta Zelenskog SAD pokazala je da su izjave Vašingtona o izbjegavanju direktnog sukoba sa Moskvom samo prazna fraza“, dodao je on. Ističe da je posjeta inscenirana u holivudskom stilu i da se posjeta može shvatiti kao namjera da se "dovesti ukrajinski sukob do potpune pobjede nad Rusijom“.

"Uglavnom, uz salve aplauza i sarkastične podsmjehe, najavljivana je potreba za nastavkom 'proksi rata' protiv naše zemlje. Do potpune pobjede nad nama. Kolosalni resursi, oružje i obavještajni kapaciteti su bačeni na ovaj cilj, a u prvom planu je manijakalna ideja poraza Rusa na bojnom polju. Neki od njih čak tvrde da se Ruska Federacija može osvojiti za tri dana“, dodao je on.

Kada je Vašington najavio isporuku raketnih sistema Patriot Kijevu, rekao je da ruska vojska sistematski uništava zapadno oružje u Ukrajini. "Ovdje u Vašingtonu ne mogu a da ne razumijem da naša vojska sistematski uništava zapadno oružje“, rekao je Antonov i izrazio zabrinutost da li će sistem održavati zapadni stručnjaci, pošto Ukrajinci nemaju te vještine.

"Mislim da svi dobro znaju kakva sudbina može da čeka osoblje koje bi upravljalo ovim sistemima u Ukrajini. Želim da istaknem da smo na svim nivoima više puta pokušavali i pokušavamo da apelujemo na zdrav razum. Naglasili smo da provokativne akcije SAD konstantno dovode do eskalacije čije je posljedice nemoguće ni zamisliti. Na primjer, spekulacije o hipotetičkoj isporuci raketa ATACMS i bespilotnih letjelica dugog dometa Ukrajincima izazivaju veliku zabrinutost“, rekao je ambasador, ističući da Vašington snosi punu odgovornost za pokretanje ukrajinskog sukoba 2014. godine.

Sve ove godine, zaključio je, Vašington je tvrdoglavo ignorisao nehumane zločine kijevskog režima nad ruskim stanovništvom Ukrajine.