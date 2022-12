Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je otputovao u Sjedinjene Američke Države, a dio američke javnosti se ne slaže sa ovim potezom ukrajinskog predsjednika.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA/YouTube/screenshot/60 Minutes/Zelenskyy President/

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je stigao u Sjedinjene Američke Države danas u toku poslepodneva, prenosi "CNN". Očekuje se da će možda već večeras imati sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Džozefom Bajdenom zbog "nove faze" u koju ulazi rat u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine. Dio američke javnosti, uključujući i jednog poznatog novinara, Džeka Batlera, se ne slažu sa ovim potezom predsjednika Ukrajine. Batler smatra da ovaj sastanak ne predstavlja nikakvu suštinsku korist ni za Ukrajinu, a ni za Sjedinjene Američke Države.

Batler je napisao tekst u američkom portalu "National review" u kojem je do detalja objasnio svoje stavove. Za početak, ovo je prvo napuštanje Ukrajine od strane njenog predsjednika Volodimira Zelenskog od trenutka kada je počeo rat u Ukrajini koji je ušao danas u 301. dan.

On je objasnio da je interes Sjedinjenih Američkih Država da Ukrajina bude "uporna" i da ne odustaje od borbe. To je, prema njegovim riječima, takođe interes i ostatka svijeta jer Ukrajina može i mora da "pokaže zube" ruskom diktatoru Vladimiru Putinu. Batler dodaje da po moral i snagu ukrajinskog naroda i vojske nije dobro da njihov predsjednik napušta zemlju usred važnih borbi. On smatra da je bolje po Zelenskog da je ostao u domovini i da se putem video strimova sastaje sa liderima svjetskih sila umjesto da fizički odlazi u te zemlje kao što je sada optutovao u Sjedinjene Američke Države.

Batler je u svojim argumentima uveo i rusku propagandu koja navodno neće propustiti ovakvu priliku. Kako on tvrdi, ruska propaganda je već nekoliko puta pokušala da obmane svjetsku javnost informacijom da je Zelenski napustio, odnosno pobjegao iz Ukrajine ali su se ti navodi pokazali netačnim. Tekst je zaključio time da mu nije do kraja jasan ovaj potez Zelenskog jer istu stvar koju planira da postigne razgovorom uživo je mogao da postigne i preko aplikacije "Zoom" kao što je radio i do sada.