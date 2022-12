Predsjednik Rusije Vladimir Putin u ponedjeljak je otišao u Minsk da se sastane sa bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, a stručnjaci za govor tijela su analizirali ovu posjetu.

Izvor: Twitter/@komanchj/Screenshot

Ruski predsjednik Vladimir Putin je posjetio Minsk u ponedjeljak i sastao se sa predsjednikom Bjelorusije, ali su svi zapazili jedan detalj kada je Rus izlazio iz aviona. Kako navode mediji, izbjegao je potencijalnu katastrofu i izbjegao pad kada je zapeo za stepenik.

Putina prate glasine o lošem zdravlju otkako je prvi put naredio trupama da kroče u Ukrajinu. Na snimku koji je obajvljen vidi se Putin koji silazi niz stepenice aviona prije nego što je zagrlio bliskog prijatelja i bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Dok je silazio niz stepenice, izgleda da je promašio posljednji stepenik i skoro pao prije nego što se pribrao i zagrlio svog partnera. Ljudi različito tumače snimak i tvrde da je namjerno preskočio nekoliko stepenika i da se nije sapleo.

Postoji nekoliko znakova koji ukazuju na to da je Putin imao problema tokom posjete, što je primijetio ekspert za govor tijela Adriana Karter, kao što je činjenica da Putin izgleda da ne može ili ne želi da koristi desnu ruku u potpunosti. Uprkos tome što je to znak potencijalnog lošeg zdravstvenog stanja, neki tvrde da je to dio njegove obuke u KGB-u. KGB je bio glavna bezbjednosna agencija za Sovjetski Savez i tamo je Putin služio 16 godina. Priručnik pokazuje kako su operativci KGB-a obučeni i naloženi da drže desnu ruku blizu grudi.

Govoreći za Dejli Star, Adriana Karter je rekla: "Izgleda da je Putin promašio posljednji stepenik. Međutim, na snimku se čini mnogo živahnijim nego što je inače. Njegova desna ruka visi više od lijeve kada hoda, kao što smo vidjeli ranije, ali je koristi kada prima poklone. Putin definitivno izgleda opuštenije u govoru tijela i dao je topao zagrljaj Lukašenku. Takođe je podigao obrve kako bi pozdravio sljedeću osobu koju je vidio, a to je znak da mu je drago da ga vidi."