Atentat na predsjednika Rusije Vladimira Putina prekršio bi ustav Sjedinjenih Američkih Država i Amerika iz tri razloga ni ne planira da ubije ruskog predsjednika.

Izvor: Profimedia/Printscreen/RT

Američka obavještajno-bezbjednosna agencija "CIA" navodno ne planira da izvrši atentat na predsjednika Rusije Vladimira Putina iz tri razloga, piše "New York Post". Takođe, time bi bio prekršen Ustav Sjedinjenih Američkih Država.

Rebeka Kofler, bivši oficir Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država koji je bio specijalizovan za Rusiju, je napisala članak za "New York Post" i otkrila zašto Sjedinjene Američke Države ne planiraju niti mogu da izvedu takvu složenu akciju. Rekla je da je prijatelji i poznanici često pitaju jednu stvar - "Zašto se ne izvrši atentat na Putina?"

Prema njenim riječima, takva akcija bi bila izuzetno složena protiv dobro zaštićene mete koja vjerovatno ima nekoliko planova za bekstvo u takvim slučajevima. Ona je otkrila da postoje tri razloga zbog kojih CIA to ne može niti planira da uradi. Otkrila je i koji su.

Kršenje Ustava Sjedinjenih Američkih Država - Ustav Amerike zabranjuje upotrebu "smrtonosne sile" van zona oružanih sukoba osim ako se ne koristi protiv pojedinca koji predstavlja konkretnu i neposrednu prijetnju Sjedinjenim Državama i učestvuje u neprijateljstvima protiv Amerike, i to samo kao poslednje sredstvo. Putin ne ispunjava ovaj uslov. Sistem odbrane mete (Putina) - Čak i da CIA dobije nalog, odnosno ovlašćenje da smije da ukloni ruskog predsjednika Vladimira Putina, bilo bi izuzetno teško izvršiti takav zadatak. On je pod stalnom zaštitom Federalne službe bezbjednosti. Nacionalna garda (ili Rosgvardija) je odgovorna za opstanak Putina na vlasti. Rosgvardij je poseban ogranak koji se sastoji od elitnih vojnika sa višedecenijskom službom u oblasti bezbjednosti i kontraobavještajnih službi. Predvodi ih Viktor Zolotov, Putinov bliski saveznik i kolega, bivši KGB operativac. Početkom 1990-ih, Zolotov je služio kao telohranitelj Anatolija Sobčaka, tadašnjeg gradonačelnika Sankt Peterburga, predsednika Borisa Jeljcina i, naravno, samog Putina, koji je tada bio Sobčakov zamenik gradonačelnika. I malo je vjerovatno da bi se neko, van njegovog veoma malog užeg kruga, mogao približiti Putinu. Putin je bivši pripadnik KGB - Kao operativac sa decenijama rada u KGB-u, jednoj od najbrutalnijih svjetskih obavještajnih službi, Putin je veoma spreman za pokušaj atentata i vjerovatno ima razne planove za vanredne situacije. U okviru jedne hipotetičke vježbe u aprilu, Rebeki i nenom stručnom saradniku, vojnom i obavještajnom psihijatru, postavljeno je pitanje: "Ako se američke specijalne snage približavaju Putinu, da li bi se on ubio ili predao?" Njen odgovor je glasio: "Ni jedno ni drugo“, odgovorili smo oboje.

"Kolega i ja smo procjenili da će Putin prije pokušati da pobjegne, nego da izvrši samoubistvo ili kapitulira. Kao majstor špijunaže, on je vjerovatno razvio više scenarija za svoje bjekstvo, i ako plan A ne uspije, on bi izvršio plan B, a zatim plan C", rekla je Rebeka.

Na osnovu njegovog psihološkog profila, Putin bi vjerovatno uzvratio, umjesto odustao. Njegovo pretjerano samopouzdanje i arogancija nameću da vjeruje da može da nadmudri svakoga. Da mu je život bio u opasnosti, vjerovatno bi mogao da smisli rješenje koje se niko ranije nije sjetio, na licu mjesta. Kao neko ko je gotovo sigurno sam autorizovao nekoliko atentata, kako bi eliminisao svoje kritičare i Jednom prilikom je predsjednik Rusije rekao:

"Ako želiš da pobjediš, onda moraš da se boriš do kraja u svakoj borbi, kao da je to poslednja i odlučujuća bitka. Morate pretpostaviti da nema povlačenja".