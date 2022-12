Prijavilo se preko hiljadu bogatih muškaraca, a samo njih stotinjak je moglo da prisustvuje zabavi prepunoj obnaženih žena, gdje je šampanjac tekao u potocima.

Izvor: YouTube/NewYorkPost/Printscreen

Javnost je po prvi put imala uvid u ono o čemu se već duže vrijeme priča i o čemu se prenose raznorazne urbane legende. Riječ je o privatnim, luksuznim žurkama uz mogućnost da se pretvore u prave orgije. Nakon što su nekoliko godina uspješno organizovane u Los Anđelesu, vlasnik poznatog erotskog kluba Sntcm Dejmon Loner odlučio je da proširi zabavu i na Njujork, organizujuću prvu ovakvu žurku u potkrovlju eltinog hotela sa pet zvjezdica na Menhetnu. Glavno mjesto zabave je bio hotelski bazen na vrhu zgrade, ali i ostali prateći objekti oko njega u koje se ubraja i đakuzi sa staklenim dnom. Na žurci je bilo prisutno stotinjak odabranih. Muškarci su nosili crne smokinge i bijele košulje, dok su ljepotice, u rasponu od 20 do 40 godina, bile uglavnom obnažene, dekorisane tek pokojim dijelom izazovnog donjeg veša, prenosi reporter Njujork Posta.

Maske kao u Kjubrikovom filmu

Ovaj klub koji je poznat i po tome što ga često posjećuju slavne ličnosti, među kojima su Gvinet Paltrou i Bil Maher, imao je više od hiljadu prijava za prisustvo ovoj žurci koja je podsjećala na sličnu zabavu u kultnom filmu Stenlija Kjubrika "Širom zatvorenih očiju", jer je veliki broj učesnika koristio maske za lice kako bi sakrio svoj identitet. Sve što se dešavalo na zabavi, objasnili su organizatori, bilo je na dobrovoljnoj osnovi, tako da su gosti mogli da biraju da li će se pridružiti grupnom s**su ili odabrati singl partnera ili će samo posmatrati šta drugi rade. Da bi bili dio ovog ekskluzivnog erotskog događaja morali su da plate pozamašnu sumu novca: muškarci plaćaju od 1.500 do 1.875 dolara (popust se primjenjuje kada dovedete ženskog partnera) da prisustvuju zabavi ili kupuju godišnje VIP članstvo za 75.000 dolara, što uključuje ulaz na sve zabave, pristup privatnim sobama, neograničen šampanjac i srebrni privjezak lava koji pokazuje da je riječ o tipovima na "vrhu lanca ishrane"; pažljivo provjerene, lijepe žene - kojih je brojčano više od momaka za otprilike tri prema jedan - ne plaćaju ništa.

Ona voli da bude kućni ljubimac

„Imali smo blizu hiljadu prijava za ovaj događaj, a pustili smo oko 100 ljudi da prisustvuje. Riječ je o veoma probranoj gomili, koja se sigurno dobro zabavila“, objanio je osnivač Snctm-a Dejmon Loner, razvedeni otac dvoje djece.

Kako je izvijestio reporter, zabava je, u kasnim večernjim satima, počela performansom kraj bazena uz dip haus muziku u kojem je muškarac sličan svješteniku sa zlatnom maskom na licu imao s**s sa ženom obučenom u usku PVC suknju sa pogodno postavljenim patentnim zatvaračem. Na samo nekoliko koraka od gostiju, drugi izvođač istovremeno je koristio s**s igračku na gospođici u PVC odjelu. Kasnije, slično maskirani muškarac vodio je na lancu ženu koja se kretala na sve četiri oko zabave. Odjevena u crni G-string i mačje uši, sa otkrivenim grudima ispod prozirnog crnog ogrtača, ona je zaigrano lizala noge žena u prostoriji, objašnjavajući: "Volim da budem kućni ljubimac. Možeš da me maziš“. Nju i još četiri ekstrovertna izvođača i "flufere", Loner je doveo iz Los Anđelesa da malo zagriju i opuste atmosferu na zabavi. Kako je objasnio reporteru, njihov posao je da "daju ton noći erotske slobode".

Bila sa 6 muškaraca za par sati

Reporter je uspio da porazgovara i sa nekoliko gostiju, ne bi li saznao kakvi su njihovi utisci. Među njima se našao i mladi, bogati Rus koji radi na Volstritu i koji je pokušavao da pronađe idealnu zabavu za sebe. Imao je i spremne vizit-karte ukoliko ne upali njegova pojava, pa mora da se pohvali svojom pozicijom u svijetu biznisa i na taj način "kupi" naklonost neke od prisutnih ljepotica. Za razliku od Rusa, lijepa 22-godišnja studentkinja koja je željela da je reporter oslovaljava kao Kejt, na zabavu je došla sa partnerom kojeg je našla preko Tindera, ali je on ubrzo otpao, a ona se upustila u niz tjelesnih igara sa drugim prisutnim muškarcima. Kako je priznala reporteru, do 3 sata ujutru imala je odnose sa šest muškaraca, uključujući i trojku sa pedesetogodišnjim bogatašem i njegovom mladom Latino pratiljom. On ju je, kako je rekla, pozvao da pođe sa njim na sljedeću zabavu i obećao da će joj za uzvrat pomoći u otplati treće godine koledža. Kako kažu organizatori, pored prilike da se ljudi zabave i s**sualno oslobode, ove žurke su i prilika za poslovne dogovore, jer ih posjećuju jako bogati i uspješni ljudi koji žele da makar za jedno veče iskorače iz svojih svakodnevnih obaveza.