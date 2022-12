Stjuardesa je na Reditu podelila svoje iskustvo u posku i otkrila koji je najgori tip putnika na koje nailazi.

Izvor: YouTube/Screenshot/Tina Grabez

Kada letite avionom, važno je da zapamtite kako bi trebalo da se ponašate, jer bi u suprotnom vaše ponašanje moglo da izazove neugodan let. Jedna stjuardesa je otkrila najgori tip putnika sa kojima se susreće - i šta ljudi mogu da urade da bi obezbjedili nesmetano putovanje, piše britanski Miror.

Djevojka je objasnila kako neki putnici vjeruju da su iznad pravila i ne slušaju jednostavna uputstva osmišljena da zaštite njih i njihove saputnike. Ona kaže da mnogi direktno odbijaju da isključe svoje telefone - ili čak da ih prebace na režim rada u avionu. Većina avio-kompanija traži od putnika da isključe svoje mobilne telefone i druge uređaje nakon ukrcavanja jer postoji šansa da bi njihovi radio signali mogli da ometaju jedan ili više važnih sistema aviona.

To uključuje navigacionu opremu aviona, opremu za izbjegavanje sudara i senzore koji pomažu instrumentima aviona da komuniciraju jedni sa drugima. Stjuardesa je rekla: "Najgori ljudi, postoji jedan jasan profil, oni koji se svađaju sa nama oko isključivanja telefona ili drugih uređaja. Da, znamo da je velika vjerovatnoća da neće ništa učiniti. Da, znamo da je dosadno. Da, znamo svaku drugu tačku koju ćete iznjeti jer smo to čuli češće nego što mislite. Svađa vas nikuda neće dovesti, pošto je trenutno to zakon, i mi moramo da ga sprovodimo. Povrh toga, možete da izdržite bez igranja igrica pet minuta."

Ona je dodala: "Moram da slušam snishodljivo objašnjenje o tome kako njihov telefon neće srušiti avion i kako pravilo očigledno ne bi trebalo da se odnosi na njih jer su tako pametni i posebni da su ovo shvatili." Ali kada je u pitanju osvajanje kabinskog osoblja, žena kaže da putnici treba samo da slušaju pravila i da budu "fino ljudsko biće".

"Ne postoji tajni kod ili tehnika za to, samo se ponašajte kao nešto što liči na pristojno ljudsko biće. I hajde da se suočimo s tim, s obzirom na to kako se ljudi ponašaju prema nama većinu vremena, lestvica je prilično niska", rekla je ona.