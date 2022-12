Ruski vojnik Vladislav Izmailov (26) je otkrio da se ruski vojnici ubijaju ukoliko pokažu strah na frontu. Naveo je primer dvojice vojnika koji su bili prestravljeni na frontu i oni su sami sebi iskopali grob, a nakon toga su hladnokrvno ubijeni.

Izvor: Youtube/DW/Printscreen/Profimedia

Ruski zarobljeni vojnik Vladislav Izmailov (26) je otkrio za nezavisni ruski medij "Nestka" šta se dešava sa vojnicima koji pokažu strah na frontu, piše "Njuzvik". On je bivši osuđenik iz ruskog grada Samara koji se nalazi na jugozapadu države.

Izmailov je naveo da je regrutovan od strane ruske paravojne jedinice "Vagner" 27. septembra 2022. godine. Šef "Vagner" grupe, Jevgenij Prigožin, je posetio zatvor u kojem je služio svoju kaznu Izmailov i otkrio je detalje regrutacije.

Prigožin je ponudio zatvorenicima slobodu i ukidanje krivične odgovornosti ukoliko prežive šest meseci na frontu u Ukrajini. Identitet Izmailova su potvrdile njegova devojka i njegova baka koje su potvrdile da je to zaista on i da on govori za ruske medije.

Izmailov je naveo da je sve bilo drugačije na frontu u Ukrajini u odnosu na ono što je njemu i ostalim regrutovanim zatvorenicima rečeno pre slanja u bitku. Oni su prvo proveli dve nedelje na ubrzanom kursu vojne obuke pre slanja na prve linije ratišta.

"Rekli su nam da je mala stopa smrtnosti među ruskim vojnicima. Zapravo, brojka je ogromna. Mali broj je živ, shvatili smo da će biti jako teško da se preživi šest meseci", započeo je ispovest Izmailov.

Na pitanje da li je istina da se ubijaju vojnici koji pokažu strah i koji žele da napuste borbene položaje, on je otkrio čemu je svedočio u dva navrata.

"Prisustvovao sam likvidaciji dvojice vojnika nakon što su pokazali strah. U prvom naletu, ja sam bio raspoređen u drugu grupu. Evakuacioni tim je bio ispred mene. Bila su dva čoveka koja su bila preplašena. Artiljerija je tukla, a oni su bili prestravljeni. Bio im je to prvi rat. Na kraju su njih dvojica ‘anulirani‘ u bazi. Sami sebi su iskopali grob, prosto su upucani i ubijeni", otkrio je Izmailov.