Do Kvon, preduzetnik iz Južne Koreje koji se navodno krije u Srbiji zbog optužbe za prevaru i kršenje tržišta kapitala, je vlasnik kompanije "Teraform" i kreator je kriptovalute "Luna" koja je propala u maju 2022. i sa sobom je povukla vrijednost od 40 milijardi dolara.

Izvor: Youtube/Coinage/Screenshot

Do Kvon (Do Kwon), preduzetnik iz Južne Koreje koji je optužen za prevaru i kršenje tržišta kapitala se navodno krije u Srbiji, piše "bizlife.rs". Kvon je vlasnik kompanije "Teraform" i kreator je kriptovalute "Luna" koja je propala u maju ove godine. Sa sobom je propast "Lune" povukla vrijednost od oko 40 milijardi dolara i to se smatra dosad najvećim kolapsom neke od mnogobrojnih kriptovaluta.

Tužilaštvo Seula je saopštilo da ima nameru da sarađuje sa srpskim vlastima kako bi se zajedničkim snagama priveo Kvon za kojim je u septembru raspisana Interpolova poternica. Kvon je navodno iz Singapura otišao u Dubai, a nakon toga mu se gubi trag i vodi se da je otišao u nepoznatu zemlju. On se nedavno oglasio na svom "Tviter" profilu i rekao da nije u bekstvu i da ne krije ništa. Tom prilikom nije otkrio gde se tačno nalazi.

Kvonova kompanija "Teraform" je imala dve kriptovalute, "Lunu" i "TeraUSD", koji je bio "stejblkoin" što znači da je bio pokriven dolarima u određenom iznosu što je garantovalo stabilnost inače veoma nestabilnih kriptovaluta. Nakon propasti "Lune", ispostavilo se da ipak iza "TeraUSD" ne stoji onoliko dolara koliko se mislilo da stoji. Sa 116 dolara za jedan "TeraUSD" koin, vrednost je u maju ove godine pala na nulu! U tomprocesu je nestalo oko 42 milijarde dolara novca od investitora.

Ko je Do Kvon?

Do Kvon je rođen 1991. godine. Studirao je računarstvo na prestižnom Univerzitetu Stenford u Sjedinjenim Američkim Državama i diplomirao je 2015. godine. Osnovao je kompaniju "Anifi", a pre toga je kao inženjer radio u kompanijama "Apple" i "Microsoft". On je 2019. godine predstavljen na Forbsovoj listi "30 ispod 30". On je 2016. godine osnovao telekomunikacionu kompaniju "Anifi". Bio je generalni direktor te kompanije do 2017. godine. Godinu dana kasnije, 2018. godine, sa Danijelom Šinom je osnovao "Terraform Labs", kompaniju za tehnologiju "blokčejna" koja za cilj ima stvaranje decentralizovane kriptovalute sa stabilnom cenom. Ta kompanija je razvila "Terra Proof of Stake" koji predstavlja javni blokčejn koji je izgrađen na "Cosmos SDK". Novoosnovana kompanije je "iskovala" tada stabilni novčić "Luna" koji se koristi kao izvorna imovina na "Terra" blokčejnu.

Početkom januara 2021. godine, "Terraform Labs" je dobila značajnu finansijsku injekciju u visini od 25 miliona dolara kroz firmu "Galaxy Digital". Samo 30-ak dana kasnije, kompanija je pokrenula "Terraform Capital" koji je investirao u ceo posao 10 miliona dolara. "Prekretnica" kompanije "Terra" je bilo lansiranje "Anchor" protokola u martu. To je omogućilo korisnicima da pozajmljuju ili čuvaju svoje stabilne novčiće i sredstva za dokaz udela.

Početkom 2022. godine, kompanija je pokrenula neprofitnu organizaciju pod nazivom "Luna Foundation Guard". Uloženo je u tu organizaciju 4,1 milijarda dolara. U maju ove godine, "Luna" je odjednom pala na ravno nula dolara što je momentalno označilo kolaps za kriptovalutu koja je u jednom trenutku vredela nešto više od 100 dolara.

Interpolova poternica

Vlasti Južne Koreje su početkom oktobra počele proces poništavanja Kvonovog pasoša čija kompanija stoji iza dramatičnog kolapsa kriptovaluta vrednog 60 milijardi dolara. Policija je takođe uhapsila jednu osobu u vezi sa Kvonovim operacijama. Južnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova naložilo je Kvonu da vrati pasoš do 19. oktobra ili će se suočiti sa poništenjem dokumenta. Vlasti Južne Koreje pokušale su da uhapse Kvona u septembru i tvrdeći da je on u bekstvu. Tužioci su rekli da je Interpol, globalna policijska organizacija, izdala "Crvenu poternicu“ za njim. Takve poternice izdaju se beguncima koji se traže ili za krivično gonjenje ili za izdržavanje kazne. Kvon je, međutim, insistirao da nije u bekstvu, ali se tada još uvek nije znalo gde se nalazi. Tužilaštvo južnog okruga Seula, koje juri Kvona, optužilo je tada osnivača i još petoricu ljudi za kršenje zakona o tržištu kapitala i prevaru.

U toku je globalna potraga za kontroverznim osnivačem "Terraform Labs" kompanije. Južna Koreja su pratile dojave o mestu gde bi mogao da se nalazi Do Kvon. On se trenutno, navodno, nalazi u Srbiji i potvrđeno je da se on zaista nalazi u Srbiji.

"Nedavno smo dobili obaveštajne podatke da je izvršni direktor Kvon bio u Srbiji i pokazalo se da je to tačno“, rekao je jedan zvaničnik agenciji.