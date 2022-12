Visoki zvaničnik tvrdi da napadi na ruske aerodrome stvaraju psihološki efekat.

Napadi na aerodrome duboko u Rusiji imaće snažan psihološki efekat, rekao je visoki zapadni zvaničnik, dodajući da to znači da će Moskva morati pažljivo da razmisli o tome kako da zaštiti svoje dalekometne bombardere. Vazduhoplovna baza Engels, nedaleko od Saratova i 600 kilometara od Ukrajine, i još dvije vazduhoplovne baze bile su meta napada dronovima poslednja dva dana.

Ukrajina nije preuzela odgovornost za napade, ali ih slavi, a Rusija je odgovorila masovnim napadom na sistem kontrole ukrajinske vojske. Visoki zapadni zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da su napadi najdublji u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu 24. februara.

"Ako su to bili Ukrajinci, to dokazuje da mogu da napadaju Rusiju kako žele i to će Ruse mnogo zabrinuti“, rekao je jedan zvaničnik. "Psihološki mislim da je to udarac. Zvaničnici su rekli da su uvjereni da Rusija drži svoje strateške bombardere dugog dometa u Engelsu i da će sada morati da razmotri njihovo premiještanje. To bi moglo dovesti do premještanja tih bombardera na različite lokacije. Rusi moraju biti manje sigurni da je bilo gde bezbjedno zbog toga. Rusija koristi bombardere u Ukrajini od oktobra, uništavajući energetsku mrežu“, rekao je zvaničnik.

Zapadni zvaničnici su rekli da su ukrajinske tvrdnje da su 85 odsto uspješni u obaranju ruskih projektila vjerodostojne i da je Moskva ostala bez iranskih dronova koji se koriste za napad na kritičnu infrastrukturu, ali da očekuje nove isporuke. "Očigledno je da vidimo blisko partnerstvo između Rusije i Irana u snabdijevanju naprednim sistemima naoružanja, to je nešto što nas brine i što veoma pažljivo pratimo“, rekao je jedan visoki zvaničnik.