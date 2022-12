Zbog masovnih napada ruske vojske na energetsku mrežu Ukrajine, suočavaju se sa čestom nestašicom struje.

Izvor: Profimedia

Kako je najavljeno i očekivano, Ukrajina ima problema u snabdevanju strujom, gasom, pa čak i vodom dolaskom hladnijeg vremena. Predsednik Zelenski je 30. novembra izjavio da oko šest miliona potrošača nema struju. On je 25. novembra naveo da petnaest regiona ima problema sa vodosnabdevanjem, a da je situacija sa strujom teška u skoro svim regionima. Premijer Šmigal je u svom obraćanju rekao da u Ukrajini ne postoji nijedna termoelektrana ili hidroelektrana koja nije bila izložena ruskoj raketnoj vatri.

Elektroenergetska situacija po regionima

U Harkovskoj oblasti, kao i u samom Harkovu, stvorene su "tačke nepobedivosti” na kojima je moguće skuvati obrok, zagrejati ili napuniti mobilni telefon, ako nema struje na duži period. Upravo je energetska mreža u toj oblasti pod možda i najvećim udarom ruskih projektila u Ukrajini, piše Ivan Čović na portalu Indeks.

Harkovska oblast je u sredu, 30. novembra, pretrpela čak sedam talasa raketnih napada na elektroenergetsku mrežu. Regionalni distributer električne energije Harkovoblenergo proglasio je "vanredno stanje“ u vezi sa snabdevanjem energijom i popravkom energetske infrastrukture. Zamolili su građane da budu strpljivi i da ne gube vreme na svađe sa operaterima preko telefona.

Istog dana Ukrenergo, glavni distributer struje u Ukrajini, saopštio je da proizvođači električne energije pokrivaju 73 odsto potrošnje električne energije u Ukrajini, a da su deficiti 27 odsto. Najavili su povećanje kapaciteta, što bi trebalo da doprinese smanjenju deficita.

Najveći privatni proizvođač električne energije DTEK (vlasnik Rinat Ahmetov) saopštio je da u Dnjepropetrovskoj oblasti dolazi do iznenadnih nestanka struje. Međutim, to preduzeće je na svom sajtu postavilo obaveštenje da je od 21. do 27. novembra isporučilo struju za 4.400 porodica u tom kraju.

30 sati bez struje i vode

Situacija sa strujom nije sjajna ni u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu. Generalni direktor DTEK-a Aleksandar Fomenko je 26. novembra izjavio da je Kijev samo 30 odsto snabdeven strujom. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko govorio je o evakuaciji stanovništva iz grada. On je rekao da se trenutno ne razmatra evakuacija, ali je pozvao građane da se privremeno presele u prigradska područja: "Ako neko od vas ima kuću u predgrađu Kijeva, bolje je da se preseli tamo".

Građani Kijeva su doživeli period od 30 sati bez struje i vode. Građani koji imaju novca odlučuju se za kupovinu agregata, kupuju hranu koja može dugo da stoji i koju ne treba posebno pripremati. Umesto frižidera, ko može da drži hranu na balkonu ili nekom drugom hladnijem mestu.

Ministarstvo zdravlja Ukrajine dalo je uputstva kako se postupa sa hranom iz frižidera u slučaju da struje nema duže od četiri sata. U uputstvu se navodi da svako ko može treba da nabavi prenosivi hladnjak, odnosno termo-torbu za hranu. U Lavovu je napravljen raspored uključivanja električne mreže. Raspored je takav da se struja za domaćinstva uključuje četiri sata, pa isključuje osam sati i tako dalje.Šef Nikolajevske oblasne vojne uprave Vitalij Kim zatražio je od kompanija da rade noću. S tim u vezi, Ministarstvo energetike je najavilo inspekcijski nadzor u vezi sa poštovanjem rasporeda korišćenja električne energije.

Tri scenarija

Magazin Forbs objavio je tri verzije nestanka struje ukoliko se nastave ruski napadi na energetsku infrastrukturu. Prema prvom scenariju, došlo bi do kvara električne mreže na istočnoj strani reke Dnjepar, ako bi Rusija usmerila udare na tranzitne podstanice koje prenose struju sa jedne strane Dnjepra na drugu.

Drugi scenario je nestanak struje širom zemlje, kada bi Rusija izvršila niz istovremenih masovnih udara na elektrane i trafostanice širom Ukrajine. Najgori scenario bi bio sedmodnevni nestanak struje u Ukrajini. Ovaj scenario predviđa seriju istovremenih masovnih napada na otvorenu rasklopnu opremu nuklearnih centrala, kao i na trafostanice koje povezuju ukrajinski energetski sistem sa evropskim.

Ukrajina traži pomoć od EU

U cilju prevazilaženja energetske krize, Ukrajina je zatražila pomoć od zemalja Evropske unije. Evropski gradovi počeli su da prikupljaju generatore za Ukrajinu. Francuska je poslala sto generatora u Ukrajinu da joj pomognu da se izbori sa posledicama ruskih napada na njenu energetsku infrastrukturu.

Pored toga, 27. novembra izvršene su probne nekomercijalne isporuke električne energije iz Evrope. Probna isporuka iznosila je 1 MV struje, a uvedena je iz Rumunije. Ukrenergo pokušava da obezbedi mogućnost uvoza struje iz Evrope u Ukrajinu u količini od 500 MV.

Predsednik Komiteta za energetiku Andrij Gerus izjavio je da je ove zime nemoguće u potpunosti sanirati energetski sistem Ukrajine. Prema njegovim rečima, za popravku je potrebna oprema za koju je potrebno najmanje šest meseci za proizvodnju. On je naglasio da Ukrajina obnavlja energetski sistem zahvaljujući svojim rezervama i pomoći međunarodnih partnera.

Turske plutajuće elektrane

Pojavile su se informacije da Ukrenergo pregovara sa turskom energetskom kompanijom Karpoveršip. Tema je moguće postavljanje tri plutajuće elektrane u blizini Odese, koje bi proizvodile do 300 MV struje.

"Razgovaramo sa guvernerom Odese i ukrajinskom elektroenergetskom kompanijom Ukrenergo o razmeštanju tri elektroenergetska broda u blizini Odese ukupne snage 300 MV“, rekla je Zeinep Harezi, član odbora Karpoveršip-a. Odluka se na prvi pogled čini dobrom i logičnom s obzirom na energetsku krizu sa kojom se Ukrajina suočava. Karpoveršip treba da izgradi lokaciju u Odesi sa kancelarijama, skladištima i trafostanicom, a zatim doveze brodove do obale. Svi ovi radovi ne bi trebalo da traju duže od mesec dana. Ali problem je što je potrebno pripremiti energetsku infrastrukturu za prijem energije sa brodova, što izgleda neće biti bez poteškoća.

Ukrajini je potrebna trafostanica od 110 kV koja će biti spremna za distribuciju električne energije. Trenutno u Odesskom regionu ne postoje takve trafostanice koje bi mogle da prime takav kapacitet. Neophodno je postaviti visokonaponsku mrežu, što je trenutno teško izvodljivo. Drugi problem koji se pominje je snabdevanje brodova gorivom: lož-uljem ili prirodnim gasom. Ukrajina već ima problem sa gorivom, a transport morem je prilično nesiguran.

Saopštenje za javnost iz Karpaueršipa svodi se na to da je moguće postići dogovor, ali da treba utvrditi "bezbednosne parametre” koji se odnose na operativne timove, timove za održavanje, ali i na imovinu kompanije. Kompanija sugeriše da bi sporazum zahtevao podršku UN, slično izvozu žitarica iz Ukrajine.

Ukrenergo nije saopštio ništa o ovom pitanju, jedino je potvrđeno da su pregovori sa turskom kompanijom u toku. Nedavno je Ambasada Ukrajine u Ankari saopštila da su se visoki zvaničnici ministarstava spoljnih poslova Ukrajine i Turske sastali i razgovarali o bilateralnoj saradnji. Ambasada je saopštila da je „istaknuto učešće Turske u obnovi Ukrajine i pružanju humanitarne pomoći za prevazilaženje posledica energetske krize izazvane ruskim napadima“.

Neizvesna zima

Ruski raketni napadi na energetsku infrastrukturu značajno su pogoršali energetsku situaciju u Ukrajini. Stoga ne čudi što Ukrajina na sve načine pokušava da pronađe rešenje za delimično snabdevanje svojih građana strujom. Evropska unija, iako pomaže Ukrajini, i sama se suočava sa energetskom krizom. S tim u vezi, sve su glasniji pozivi na pregovore između dve strane, iako nije jasno šta bi bila početna tačka pregovora.

Portal Tajm je nedavno objavio članak u kojem se navodi mogućnost otvaranja pregovora. Međutim, iako se o njima sve glasnije priča, pregovori još nisu otvoreni. S druge strane, Ukrajina se suočava sa teškom energetskom situacijom u zemlji koja će postati još teža u narednim zimskim mesecima.