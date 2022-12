Vladimir Putin je računao na ovog "saveznika" ali izgleda da mu je i on okrenuo leđa.

Čač Farer, američki stručnjak za bezbjednost i borbu protiv terorizma, osoba čije se analize i procijene zasnivaju na višedecenijskom vojnom iskustvu u elitnim jedinice američke mornarice kaže da “ruske okupatore u Ukrajini čeka strašna zima”, i da bi mogli da izgube još 50.000 vojnika blo u borbama bilo zbog bolesti i hladnoće, dodavši da vidi način da Rusi dobiju rat. Farer, osim što je obučavao NATO snage u Evropi i Mediteranu i služio kao vojni savjetnik za Centralnu Ameriku, ovaj oficir specijalnog ratovanja američke mornarice bio je vođa jurišne jedinice američke mornarice SEAL koja je izvela više od 150 borbenih operacija na Bliskom istoku. Bio je jedan od vođa jurišnog tima SEAL-a koji je u oktobru 1985. uhapsio tada ozloglašenog Abu Abasa, čija je organizacija odgovorna za brojne terorističke napade.

“Početkom decembra doći će kraj ‘blatnjavogv remena’, a potom i početak konstantno niskih temperatura na sjeveru. Blatnjavi putevi i zemlja će se zamrznuti i omogućiti manevarske ratne operacije koje će vjerovatno biti lakše za ukrajinske snage nego za ruske , a za to postoji nekoliko razloga. Prvo, tokom rata ruska logistika je bila pod velikim teretom, zbog korupcije i neefikasnosti unutar ruskih oružanih snaga, dok su ukrajinski partizani i snage za specijalne operacije, koje djeluju iza ruskih linija i nanose štetu ruskoj logistici, odigrale veliku ulogu u zaustavljanju njih. Te snage su uspjele da lociraju ruske komandne i logističke centre. Oni su pokazali sposobnost da brzo prenesu informacije za ukrajinsko gađanje precizne artiljerije i raketnih snaga dugog dometa, što im je omogućilo da pogode vitalne ciljeve. Kao rezultat toga, ruske trupe na frontu ne dobijaju neophodne zalihe, što smanjuje njihovu borbenu efikasnost. Vojnik bez municije nije borac - on je lutalica”, rekao je on u intervjuu za Al Jazeera-u.

"Umrijeće još 50.000 ruskih vojnika"

Ističe da je od početka specijalne vojne operacije ubijeno 90.000 ruskih vojnika.

“Uz dozu opreza, procjenjuje se da je vjerovatno oko 270.000 ranjeno. Neki vojni izvori kažu da će u narednim zimskim mjesecima vjerovatno poginuti čak 50.000 ruskih vojnika. Oni će ili pasti u borbi ili će umrijeti od bolesti tokom hladnijih mjeseci. U ratu, hladno vrijeme je tradicionalno smrtonosno kao i neprijatelj. Biće ovo duga i strašna zima za Ruse”, rekao je on.

Još jednom napominje da će hladnije vrijeme više štetiti Rusima nego Ukrajincima.

“Ruski specijalci ne ometaju ukrajinske linije snabdjevanja i komunikacije. Ukrajina je blagovremeno i dobro snabdjela svoje snage, koje čak uspjeva da rotira, i da pruži odmor onima koji su na prvoj liniji fronta, što je od velikog značaja u hladnom periodu. Ruske trupe nemaju taj luksuz i borba u zimskim uslovima biće im još teža. Vojnicima na prvoj liniji treba više svega – i materijala za sklonište, i baterija, kao i odjeće i hrane. Tokom hladnog vremena, borcu je potrebno 5.000 kalorija dnevno, a Rusi pate od nedostatka odjeće, kritičnih potrebnih dijelova, ulja, hrane i tople odjeće. Kako će onda borbena efikasnost biti visoka? Ovako slabe i loše raspoređene jedinice su dobre mete za ukrajinsku ofanzivu”, istakao je on.

Na pitanje šta još, osim projektila dugog dometa, je potrebno Ukrajincima da bi vratili svoju teritoriju, Farer kaže:

“Oko 98 odsto ruskih preciznih raketnih udara namjerno je ciljano na ukrajinske civile i civilnu infrastrukturu, najčešće elektrane i urbana područja. Iz tog razloga Ukrajini su potrebni sistemi protivvazdušne odbrane – raketni sistemi zemlja-vazduh i senzori. Hitno ih treba integrisati u sisteme protivvazdušne odbrane kako bi zaštitili ukrajinske gradove i druge ciljeve i uskratili ukrajinski vazdušni prostor ruskim lovcima i njihovoj bliskoj vazdušnoj podršci.”

Kaže kako se ukrajina pokazala vještom u lociranju moćnih ruskih ciljeva, od kojih su neki duboko iza linije kontakta.

“Ruski komandni centri, skladišta municije i ključni mostovi i saobraćajna čvorišta su mete visokog prioriteta. Ukrajini je potrebno više oružja za precizne udare na te ciljeve, kao što su HIMARS i drugi sistemi za duboke udare i neutralizaciju”, rekao je on.

"Rat može sjutra da se završi, ako..."

Ističe kako ovaj rat može da se završi sjutra, ako se Rusija povuče na položaje koje je zauzimala prije 2014.

“Moskva je započela imperijalni agresorski rat, a završava se skupom i vjerovatno nepobjedivom vojnom avanturom. Kako ruski gubici u ljudstvu i materijalu rastu, oni sve više žele dogovoreno riješenje. Ipak, malo je vjerovatno da će Moskva sjesti za isti sto sa Ukrajinom, koja pokazuje volju za borbom do poslednjeg ruskog vojnika. Što se pregovora tiče vjerujem da su oni nemogući dok Rusija ne prizna suverenitet Ukrajine i ne povuče se sa svih okupiranih teritorija, uključujući i Krim”, rekao je on.

Ali šta ako se Rusija ne povuče i ako nema pregovora. To znači da će obje strane ići do kraja. Koliko dugo i sa kojim ishodom?

“Ne mislim da će se rat uskoro završiti. Ali mislim da ruska vojska, kako je sada sastavljena i vođena, više nije u stanju da pobjedi u Ukrajini. Iako ostaju mjeseci, a možda i godine krvavih borbi, ruske snage su sve manje sposobne da se koncentrišu i isporuče snage za veliku ofanzivu. Gdje god da su njihove zalihe, Ukrajina napada artiljerijom. Gdje god su skoncentrisane ruske trupe, Ukrajina izvodi precizne udare. Ukrajinski obavještajci postaju sve bolji, dok ruske snage moraju sve više da se oslanjaju na izuzetno ograničene taktičke informacije. Ovo negativno utiče na sposobnost Rusije da projektuje moć. Štaviše, imamo i moralni faktor, koji je na ruskoj strani veoma slab. Čak 38 odsto gubitaka ruskih vozila je rezultat jednostavnog napuštanja funkcionalnih tenkova i borbenih vozila. Oni to rade jer se plaše ukrajinskih protivtenkovskih vođenih projektila Javelin i N-LAW. Ruska vojska više nije voljna da se bori. Čak i Putin polako shvata da je ukrajinskim snagama sve lakše, a njegovim snagama sve teže da vode ovaj rat”, zaključio je Farer.