Britanski ministar spoljnih poslova je rekao da Putin koristi pregovore kako bi obnovio vojsku pre nove serije napada!

Izvor: Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin mogao bi da iskoristi mirovne pregovore da obnovi vojsku pre nego što započne novu seriju napada, upozorio je britanski ministar spoljnih poslova. Džejms Kleverli je u intervjuu za britanski Telegraf rekao da postoji rizik da "Putin zaista samo koristi prekid vatre da obuči više trupa i proizvede više municije i obnovi svoje oštećene oružane snage i ponovo ih naoruža".

Upozorenje britanskog ministra dolazi nakon što je američki predsednik Džo Bajden rekao da bi bio voljan da razgovara sa Putinom ako zaista želi da okonča rat, što se do sada nije dogodilo. Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da će nastaviti da razgovara sa Putinom kako bi pokušao da spreči dalju eskalaciju i da obezbedi bezbednost nuklearnih elektrana.

Međutim, Kleverli, koji je ove nedelje bio na sastanku ministara spoljnih poslova NATO-a u Bukureštu, postavio je pitanje da li će se Putin zaista angažovati. "Poenta je da moramo da budemo veoma, veoma oprezni ako mirovne pregovore, a ja koristim reč mir pod navodnicima, pokrene Vladimir Putin", rekao je Kleverli.

On je dodao da ako Rusi iskoriste bilo kakvo zatišje u borbama kao paravan za ponovno naoružavanje, mogu nastati dodatni problemi. "Onda će se desiti da ćemo ponovo videti scene novih napada, ali možda za nekih 12 do 18 meseci", rekao je on. "Rešenje za ovo mora da bude održivo, mora da ima smisla, mora da bude stvarno. Ono na šta moramo da pazimo je pauza koju Rusija koristi kao način da obezbedi da njena sledeća faza agresije bude efikasnija nego ova sadašnja".

"I vidite, Vladimir Putin ima šemu za ovo. Gruzija, to će biti jednokratno, zar ne? Krim, to će biti jednokratno, zar ne? Istočna Ukrajina, to bi trebalo da bude jednokratno. U stvari, ono što smo videli je da su svi spremni za najnoviji talas agresije", zaključio je Kleverli.