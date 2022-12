Ruski uslov Evropi za početak mirovnih pregovora - priznajte aneksiju ukrajinskih teritorija.

Rusija početak mirovnih pregovora za okončanje agresije na Ukrajinu uslovljava priznanjem ruske aneksije ukrajinskih teritorija. Kremlj je poručio da je otežavajuća okolnost to što zemlje Evrope ne žele da priznaju "nove teritorije" anektirane od Ukrajine. Ruska izjava usledila je nakon što je američki predsednik Džo Bajden 1. decembra izjavio da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Kao uslov za to, Bajden je istakao da Putin mora da pokaže spremnost da pronađe način da okonča rat u Ukrajini. On je to izjavio posle sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Beloj kući. Makron je rekao da su se dogovorili da neće tražiti od Ukrajinaca da pristanu na kompromis koji za njih nije prihvatljiv.

Nemački kancelar Olaf Šolc telefonski je razgovarao sa Putinom prvi put od septembra. On je u jednosatnom razgovoru pozvao predsednika Rusije da pronađe diplomatsko rešenje za što pre okončanje rata. Putin je pozvao Šolca da "preispita pristup u kontekstu ukrajinskih događaja".

Pre sastanka Šolca i Putina, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov požalio se da evropske zemlje nisu uradile ništa konkretno po pitanju uslova pregovora, prenosi BBC.