BTG sistem pokazao se kao nefunkcionalan u ratu u Ukrajini.

Izvor: FoNet/Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin

Ruska vojska je u prošloj deceniji odstupila od sastavnog dijela svoje vojne doktrine, navodi se u novom obavještajnom izvještaju Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva (MoD). Ministarstvo odbrane je u utorak izvjestilo da je Rusija "vjerovatno u velikoj mjeri prestala“ da raspoređuje bataljonske taktičke grupe (BTG), koje su tradicionalno bile integrisane sa čitavim nizom pratećih podjedinica, uključujući oklop, izviđanje i artiljeriju od kojih je poslednje opisano kao odlazak iz uobičajene zapadne vojne prakse.

"Nekoliko suštinskih slabosti koncepta BTG otkriveno je u dosadašnjim borbama u ratu sa Ukrajinom“, saopštilo je Ministarstvo.

Bataljonska taktička grupa (BTG) je privremena vojna formacija sastavljena od trupa i opreme iz različitih jedinica.

BTG je bio idealan za ranije borbe u podršci separatističkim etničkim ruskim elementima u Donjecku i Lugansku; međutim, borbe velikih razmjera zahtjevaju velike operacije kombinovanog naoružanja i bataljone koji se bore kao dio većih entiteta“, izvjestio je u aprilu Kraljevski institut ujedinjenih službi (RUSI), istraživački centar za odbranu i bezbjednost sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

BTG obično imaju između 700 i 900 ljudi, sa jedinicama koje uključuju logistiku, snajpere i protivtenkovske, itd. Oni takođe mogu doći iz oblasti van kopnenog ratovanja.

"Koncept BTG nije funkcionisao baš dobro, iako je to koliko zbog neuspjeha ruske vojne kulture i lošeg načina na koji obučava i tretira svoje osoblje, toliko i zbog samog koncepta. Ruskoj vojsci, u svakom slučaju, vjerovatno ponestaje odgovarajućih sposobnosti i stručnog osoblja da strukturira svoje kopnene snage u BTG", rekao je Rejnolds.

Takođe u utorak, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je na Fejsbuku da je njena vojska uništila skoro 9.000 ruskih vojnih vozila sa namjerom da poveća taj broj "svakog dana“.

"Do 29. novembra 2022. Rusija je od kraja februara izgubila više od 2.900 tenkova i skoro 5.900 naoružanih borbenih vozila. Ukrajinska vojska smatra da to nije dovoljno i da će se svakim danom povećavati broj gubitaka neprijatelja dok ne izađe iz Ukrajine. Ažuriranje dolazi dan nakon što je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio da je jedna ruska jedinica na aneksiranoj teritoriji Luganska prošle nedelje izgubila do 70 odsto svog osoblja.