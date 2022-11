Bračni par iz Sjedinjenih Američkih Država, Rejčel i Filip Ridžvej dobili su 31. oktobra blizance koji su trideset godina bili zamrznuti kao embrioni!

Izvor: Youtube/CNN

Bračni par iz Sjedinjenih Američkih Država, Rejčel i Filip Ridžvej, dobili su 31. oktobra blizance koji su trideset godina bili zamrznuti kao embrioni, prenose tamošnji mediji, Lidija i Timoti Ridžvej rođeni su iz možda najduže zamrznutih embriona koji su rezultirali zdravom trudnoćom. Prije njih, rekord je držala Moli Gibson, rođena 2020. iz embriona koji je bio zamrznut skoro 27 godina.

Naravno, postoji mogućnost da su djeca rođena od embriona zamrznutih i duže, jer mnogi instituti ne vode detaljnu evidenciju perioda zamrzavanja. Kada su se Rejčel i Filip Ridžvej odlučili za takozvano "usvajanje embriona", tražili su od centara za donacije embrione kojima je bilo teško pronaći primaoce iz bilo kog razloga. Za njih je podizanje porodice dio većeg poziva.

“Nikada nismo odlučivali koliko djece želimo da imamo. Uvijek smo mislili da će ih biti onoliko koliko Bog želi. Kada smo čuli za usvajanje embriona, znali smo da je to nešto što želimo da uradimo. Nismo željeli da dobijemo embrione koje je bio zamrznut najduže na svijetu. Htjeli smo samo one koji su najduže čekali. To je zapravo prilično čudno. Imao sam 5 godina kada je Bog dao život Lidiji i Timotiju. Na neki način, oni su naša najstarija djeca iako su najmanja“, rekao je Filip, a prenosi američki "CNN".

Bračni par ima još četvoro djece od 8, 6, 3 i 2 godine. Nijedna od njih nije začeta putem potpomognute reprodukcije ili doniranih jajnih ćelija. Embrioni koji su rodili Lidiju i Timotija stvoreni su za anonimni par korišćenjem vantjelesne oplodnje. Muž je bio u ranim 50-im godinama, a imali su 34-godišnjeg donora jajne ćelije. Embrioni su zamrznuti 22. aprila 1992. godine. Stajali su skoro tri decenije u skladištu sa tečnim azotom. Anonimni par ih je poklonio Nacionalnom centru za doniranje embriona u Noksvilu 2007. godine da bi ih koristio drugi par.