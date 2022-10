Sijamske bliznakinje Ebi i Britani sada imaju 32 godine, iako imaju rijetko stanje koje je velika nepoznanica za stručnjake, idu na posao, voze kola, i žive kao i svi drugi.

Ebi i Britani su sijamske bliznakinje čija životna priča inspiriše mnoge ljude od trena kada su pre 32 godine došle na svijet i kada je njihovim roditeljima saopšteno neće preživjeti noć. Njih dvije spadaju u najrijeđi oblik sijamskih blizanaca, to je rijetko medicinsko stanje u kom jedno oplođeno jaje nije uspjelo pravilno da se razdvoji u cijelosti u materici.

Kada govorimo o unutrašnjih organima njih dvije imaju dva srca, dva stomaka, tri bubrega, četiri plućna krila. Sa druge strane, dijele jednu jetru, jedan grudni koš, imaju zajednički sistem za cirkulaciju i samo djelimično odvojen nervni sistem. Od struka naniže, Ebi i Britani dijele organe, uključujući creva, bešiku i reproduktivne organe.

Njihovi roditelji nikada nisu razmišljali o razdvajanju iz straha da će jedna od njih ili obje umrijeti ili ostati sa teškim invaliditetom. Zapravo, njihova majka Peti nije ni znala da očekuje blizanakinje, sve dok se djevojčice nisu rodile. Ozbiljnost situacije nisu shvatali ni ljekari. Sve do porođaja. Bebe su odmah prevezene na kliniku u veći grad.

"Pedijatar je rekao da su moje bebe spojene i da imaju dvije glave", prisjeća se Peti Hensel u intervjuu za Dejli mejl 2006. godine. "Bio je veoma direktan, ali apsolutno korektan. Kada smo ih prvi put vidjeli, mislili smo da su prelijepe."

Iako su Ebi i Britani podložnije prehladama i dva puta su imale upalu pluća, obje kažu da su dobrog zdravlja, uprkos nizu operacija. Treća nerazvijena ruka uklonjena im je sa grudnog koša dok su još bile bebe. Ispravljena im je zakrivljenost kičme, dok je grudna šupljina proširena kada su imale dvanaest godina, kako bi se spriječili problemi sa disanjem.

Bliznakinje kažu da je njihovo tijelo "podijeljeno crvenom linijom". Jedna kontroliše lijevu stranu tijela, dok druga upravlja desnom. One moraju da rade sinhronizovano da bi se pravilno kretale.

Njihova anatomija je i dalje misterija za doktore.Svaka od njih ne osjeća dodire na suprotnoj strani tijela. Kada se jedna od njih rukuje, druga to ne osjeća. To ljekare navodi na mišljenje da su njihovi neuroni jedinstveni i da ne postoji još jedan takav poznat slučaj u svijetu. Jedna drugoj dovršavaju rečenice i čitaju misli, dok im je tijelo savršeno sinhronizovano.

Roditelji nisu željeli da govore u javnosti sve dok one to nisu same poželjele. Sestre su 2012. poželjele da podijele svoje živote na društvenim mrežama. Svijet ih je na malim ekranima prvi put ugledao 1996. godine, kada ih je Opra Vinfri, ugostila u svojoj emisiji.

Takođe su glumile u nekoliko dokumentarnih filmova. Sestre su u tim filmovima pričale o svojoj svakodnevici i kako su naučile da žive ispunjene živote iako imaju različita interesovanja: Ebi na primjer voli matematiku, dok je Britani rođena spisateljica, piše "Nacionalna geografija".

Na mnogo načina, Ebi i Britani žive uobičajenim životom. Išle su u redovnu školu i bile izuzetno društvene. Prijatelji i porodica su im uvijek bili podrška. U prilog tome da prevazilaženje životnih prepreka za njih dvije ne predstavlja problem, ide i položen vozački ispit. Nakon srednje škole su upisale Univerzitet Betel u Arden Hilsu gdje su i diplomirale 2012. godine. Danas ove bliznakije vode miran život u svom rodnom gradu i rade kao nastavnice u školi.