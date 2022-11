Ukrajinski ministar Dmitro Kuleba jegovorio o pregovorima koji su samo "dimna zavesa".

Najmanje šest osoba poginulo u ruskim napadima na jugoistoku Ukrajine. "Ruske snage su oslobodile širinu svog arsenala za napad na jugoistočnu Ukrajinu, koristeći bespilotne letelice, rakete, tešku artiljeriju i ratne avione koji su ubili najmanje šest civila i ranili šest drugih“, saopštio je kabinet ukrajinskog predsednika.

Grad Bahmut, ključna meta pokušaja Moskve da zauzme čitav region Donjecka, i dalje je poprište teških borbi, rekao je regionalni guverner, dok je Asošiejted pres preneo da je u regionu Zaporožja, čiji je deo još uvek pod ruskom kontrolom, artiljerija gađala 10 gradova i sela. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da su ukrajinske snage odbile oko stotinu ruskih napada u istočnom regionu Donjecka za 24 sata, bez prekida u borbi.

"U Donjeckoj oblasti se nastavljaju veoma žestoke borbe... nema prekida u borbama. Nije bilo zatišja. Za 24 sata u regionu Donjecka je odbijeno oko 100 ruskih napada“, rekao je Zelenski u svom noćnom video obraćanju.

Putinu nedostaju vojnici

Kremlj se priprema za još jednu rundu mobilizacije jer Rusija počinje jesenji ciklus regrutacije, a u svom najnovijem izveštaju Institut za proučavanje rata navodi da je verovatno nastavak tajne mobilizacije i pripreme za novi talas mobilizacije da pogorša ukupan kvalitet ruskih trupa koje su raspoređene su poslati da se bore u Ukrajini. "Ovo će verovatno dovesti do još nižeg kvaliteta obuke za mobilisane regrute i regrute jer je kapacitet za obuku suviše nizak“, izvestio je ISV.

Međutim, ukrajinski izveštaji tvrde da su od početka ruske invazije "eliminisali najmanje 83.880 vojnika“, a ako su i blizu istine, ne čudi što su Putinu potrebni novi vojnici.

"Ceo rat sa Rusijom biće gotov do proleća“

Već neko vreme se govori o neuspehu ruskog rata u Ukrajini i o tome kako je rat u kombinaciji sa sankcijama oslabio Rusiju, a Volodimir Havrilov, ukrajinski general-major u penziji, rekao je da njegova zemlja nikada neće prestati da se bori. "Ukrajinske snage tvrde da bi mogle da vrate Krim do kraja decembra, a ceo rat sa Rusijom će biti završen do proleća“, rekao je zamenik ukrajinskog ministra odbrane u intervjuu za Skaj njuz i dodao da veruje da će Rusija pokrenuti nuklearni napad je nizak i dodao: "Da, to bi bila drama. Ali to nije pretnja koja će nas sprečiti da nastavimo naš rat.”

Što se tiče mogućnosti mirovnih pregovora sa Kremljom, Havrilov je rekao da će do njih doći tek kada ruske trupe budu spremne da napuste svaki pedalj Ukrajine. To uključuje poluostrvo Krim, koje je Putin zauzeo 2014. godine, i delove istočne Ukrajine koje su u poslednjih osam godina držali separatisti koje podržava Rusija.

"Treba nam pobeda, a ne remi"

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba upozorio je da bi Rusija mogla da iskoristi zamrzavanje sukoba u Ukrajini u svoju korist i protiv Evrope. Kako prenosi "Evropska pravda”, Kuleba je to rekao u video obraćanju učesnicima Kongresa Panevropske unije povodom 100 godina postojanja te organizacije u Beču. "Ljudi su uložili mnogo truda u ono što smo već postigli i svi znaju da je svako odlaganje ili zamrznuti konflikt samo nastavak ovog rata protiv postojanja Ukrajine kao nacije“, rekao je on.

"Potrebna nam je pobeda, a ne remi. Ako dozvolimo Rusiji da sada napravi pauzu, Putin će zamrznuti konflikt pretvoriti u ogromnu tempiranu bombu u srcu Evrope, spremnu da eksplodira svakog trenutka. Moskva nije promenila svoj krajnji ton i sada nije spremna za ozbiljne pregovore. Oni daju izjave sa ciljem da stvore utisak da su spremni za pregovore, ali ovo je samo dimna zavesa za nastavak agresije. Time se niko ne sme zavaravati“, dodao je on.