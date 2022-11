Lavrov je prebačen u bolnicu nakon dolaska na samit Grupe 20 na Bali.

Izvor: Twitter/Printscreen/@PeteLiquid

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov prebačen je u bolnicu nakon što je imao zdravstveni problem nakon dolaska na samit Grupe 20 na Bali, saopštile su indonežanske vlasti u ponedeljak.

Trojica indonežanskih vladinih i medicinskih zvaničnika izjavila su za Asošijeted pres da se ruski diplomata leči na ostrvu odmarališta. Dvoje ljudi je reklo da se Lavrov leči od srčanog oboljenja. Zvaničnici u ruskoj ambasadi se nisu još uvek oglasili.

Zvaničnici su rekli da je odveden u bolnicu Sanglah u glavnom gradu provincije, Denpasaru. Lavrov je najviši ruski zvaničnik koji prisustvuje samitu G20 koji počinje u utorak. Međutim, iz ruskog ministasrtsva demantovali su ove navode.

"Sedim sa Sergejem Viktorovičem (Lavrovom) u Indoneziji i čitamo vesti. Ne verujemo svojim očima: izgleda da je on u bolnici. Naravno, to je do sada neviđena lažna vest. Svetska ekskluziva", napisala je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova na Telegramu.

