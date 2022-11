Zbog lošeg stanja električnih mreža nakon bombardovanja Rusije, planira se evakuacija 3 miliona ljudi u Kijevu.

Dok traju borbe da održi elektro stabilnost koja je narušena u ruskim žestokim ruskim raketnim napadima 10. i 31. oktobra, gradske vlasti Kijeva počeli su da planiraju evakuaciju skoro tri miliona stanovnika ukrajinske prestonice, u slučaju totalnog mraka, što je do 31. oktobra bilo nezamislivo.

U dosadašnjim ruskim raketnim napadima stradalo je 40 posto ukrajinske infrastrukture, oštećeno je teško ili totalno uništeno. Zbog toga radnicima gradskih službi naređeno je da u gradu pripreme 1.000 skloništa za grijanje, koja mogu biti i bunkeri, a gradske vlasti pokušavaju da sa električarima poprave uništeno, ali to teško ide jer rezervne opreme više nema.

"Ako Rusija nastavi sa ovakvim napadima, možemo da izgubimo cijeli električni sistem", rekao je u intervjuu za Njujork Tajms Roman Tkačuk, direktor za bezbjednost administracije Kijeva.

Zvaničnicima u prestonici je rečeno da će vjerovatno imati najmanje 12 sati prije obavještenje da je mreža na ivici kvara. Ako dođe do te tačke, rekao je Tkačuk, "počećemo da obavještavamo ljude i zahtjevamo od njih da odu“. Situacija je bar za sada izvodljiva i nema tragova da veliki broj civila bježi iz Kijeva, rekao je on. Ali to bi se brzo promijenilo kada bi službe koje su se oslanjale na gradsku vlast prestale da rade.

"Ako nema struje, neće biti ni vode ni kanalizacije. Zato trenutno Vlada i gradska uprava preduzimaju sve moguće mjere da zaštite naš sistem napajanja", rekao je on. Kako se približava zima, grad priprema skloništa za grijanje koja takođe mogu da zaštite civile od ruskih projektila. Većina je unutar obrazovnih ustanova, ali vlasti su zatražile da se njihove precizne lokacije ne prijavljuju kako ne bi postale lake mete.

U jednoj školi, podrum je bio snabdjeven flaširanom vodom, postavljene su improvizovane učionice, a vatrogasno vozilo je bilo stacionirano odmah ispred sale. Preko puta hodnika, od hrpe kompleta za pripremu za katastrofe, bio je oštar podsjetnik na normalnost u kojoj je škola nekada uživala: veliki poster Mini Maus, opisuju situaiju novinari Njujork Tajmsa.

U subotu je ukrajinska nacionalna elektroprivreda Ukrenergo potvrdila potrebu da se nastavi sa isključenjima struje, rekavši da su ona neophodna da bi se „smanjilo opterećenje na mrežama, osiguralo održivo balansiranje elektroenergetskog sistema i izbegle ponovljene nesreće nakon što su elektroenergetske mreže oštetile ruske raketni i dronovi napadi“. Restrikcije će uticati na Kijev i okolinu, kao i na regione Černihiv, Čerkasi, Harkov, Poltava, Sumi i Žitomir, saopštila je komunalna kompanija.