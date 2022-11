"Rusija je velika i bogata zemlja. Ne trebaju nam tuđe teritorije, svega imamo u izobilju. Ali ovo je naša zemlja", rekao je Dmitrij Medvedev.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev opisao je rat Rusije i Ukrajine kao "sveti sukob protiv Satane", upozorivši da bi "Moskva mogla da pošalje sve svoje neprijatelje u večni oganj Geene" (jedan od biblijskih naziva za pakao).

Kako je preneo Rojters, Medvedev je rekao da se Moskva bori sa "nacističkim ludacima, narkomanima" u Ukrajini, a podržavaju ih zapadnjaci koji, kako je rekao, "cure sline niz bradu od degeneracije". "Rusija je velika i bogata zemlja. Ne trebaju nam tuđe teritorije, svega imamo u izobilju. Ali tu je naša zemlja, koja je za nas sveta, gde su živeli naši preci i gde žive naši ljudi. Koje nećemo dati nikome", rekao je.

On je rekao da se Rusija bori protiv gomile "nacističkih ludaka, narkomana i velikog čopora pasa koji laju sa Zapada" i da je zbog toga dobila svetu moć."Imamo priliku da sve neprijatelje pošaljemo u vatreni pakao, ali to nije naš zadatak. Slušamo reči Stvoritelja u našim srcima i pokoravamo im se. Ove reči nam daju svetu svrhu. Cilj je zaustaviti vrhovnog vladara pakla, bez obzira koje ime koristimo - Satana, Lucifer ili Iblis. Jer njegov cilj je smrt. Naš cilj je život. Njegovo oružje je složena laž. A naše oružje je istina. Zato je naša stvar ispravna. Zato će pobeda biti naša", poručio je on.

Medvedev je bivši premijer Ruske Federacije, koji je tu funkciju obavljao od 2012. do 2020. godine. Bio je i ruski predsednik između 2008. i 2012. godine. Iako je nekada važio za umerenog političara, poslednjih godina je iznosio neke od najradikalnijih stavova Rusije o Ukrajini.